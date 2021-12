Larisa Drăgulescu, avere de 2 milioane de euro: O seară "la muncă" înseamnă să fac bărbaţii să se simtă bine. Soțul meu m-a cunoscut în club, nu la Biserică

Larisa Drăgulescu, prima soție a gimnastului Marian Drăgulescu, a recunoscut faptul că își câștigă banii fiind creator de conținut pentru adulți și că a strâns o avere.

Căsnicia dintre Marian Drăgulescu și Larisa a durat 3 ani, între 2006 și 2009.

"Soțul meu m-a cunoscut în club, nu la Biserică. Știa cu cine s-a căsătorit. Eu am 37 de ani, el are 41. Copiii mei au 15 și 17 ani și știu ce fac și nu au nimic împotrivă. Eu zic că i-am crescut bine, au amândoi bursă la liceu. Ce legătură are ce fac cu educația dată? Ne înțelegem foarte bine.

Nu fac videochat, fac filmulețe și poze interzise minorilor, înainte am lucrat în cluburi de noapte în Germania, apoi a venit pandemia. Am câștigat o avere impresionantă, dar din tot ce am făcut în ultimii 5-6 ani, nu doar din platformă", a povestit Larisa, în cadrul emisiunii "La Măruță", de la Pro TV.

Mai mult, Larisa Drăgulescu are două joburi. Ziua este funcționar administrativ la o firmă de petrol din Reșița, iar seara lucrează pentru site-ul de adulți.

"Am lucrat în Dubai, în Germania în cluburi de noapte, am câştigat sume mari lunar. Uneori făceam şi 50.000 de euro pe lună. Am toţi banii făcuţi scrişi, dar nu am făcut o sumă. Am în jur de două milioane de euro. O seară "la muncă" înseamnă să fac bărbaţii să se simtă bine. Mi-am schimbat des look-ul pentru a fi pe placul lor", a mai spus ea.

Larisa Drăgulescu, decizie în legătură cu averea sa. Ce planuri are

După ce a mărturisit că ajungea să facă și 50.000 de euro pe lună, Larisa Drăgulescu își dorește să își schimbe implanturile mamare și este hotărâtă să meargă din nou să se opereze

"Vreau să îmi schimb implanturile mamare, vreau un bust mai mare, mai ferm. Implanturile pe care le am acum au 350 ml, dimensiunea bustului este de 90 cm, port cupă D la sutien. Vreau însă implanturi mamare mai mari, de 500 ml, la fiecare sân", a declarat Larisa Drăgulescu, pentru playtech.ro

Nicoleta Luciu este vedeta care a luat în urmă cu mai mulți ani aceeași decizie, punându-și silicoane de 1 kg, însă a renunțat la ele din cauza durerilor de coloană.

Pe Larisa nu o sperie însă gândul că, din cauza implanturilor mamare mari și grele, ar putea avea dureri de coloană.

"Am dureri de spate din cauza sânilor grei. Am tot amânat, dar cel mai probabil le mai țin puțin și apoi mă operez și le scot. Așa sigur voi scăpa si de durerile de spate", declara bruneta, în anul 2015.

Tot în 2015, medicii esteticieni din Turcia i-au micşorat bustul cu două numere Nicoletei Luciu.

Ce spune Marian Drăgulescu despre căsnicia cu Larisa

"Am învățat în viața mea din greșeli, așa că nu regret căsnicia cu Larisa. Au fost și momente frumoase ale relației, și momente mai puțin frumoase. Cel mai bine ne merge separat, ne înțelegem de minune acum. A fost o relație nocivă, au fost multe scandaluri, certuri, am fost doi tineri care scoteam ce e mai rău din noi. Ne băteam parte în parte, de multe ori ea sărea. Cât e ea de mică! Eu sunt o persoană destul de calmă, prefer să rămân calm", a declarat Marian Drăgulescu.