”La noi la mare e mai ieftin”. Bonul care spulberă nemulțumirile exprimate în Grecia

10 euro, la nivel psihologic, nu cântăresc atât de mult precum 50 de lei. Astfel, o greșeală a turistului care merge în Grecia, de exemplu, este să calculeze mereu la moneda românească.

De asemenea, sunt și turiști care spun că ”de banii ăștia la noi...”, ”în România mâncai trei zile de banii ăștia”, ”consumație pentru șezlong? a, dar în România plătești șezlongul și mănânci ce vrei”.

Problema este, dincolo de atitudine, pentru că turistul extern apreciază plajele, peisajele, bunul simț, curățenia, frumusețea locului și tot așa, că cei care exprimă părerile mai sus amintite nu au actualizat prețurile.

Pe Forum Thassos un turist a arătat experiența sa de la malul mării.

”Pentru cei care mai cred în litoralul românesc... Din motive independente, a trebuit să ne amânam pentru luna august vacanța în Thassos. Printre picături, am zis să prindem o zi, două la noi. Am venit pentru două zile la Mamaia Sat... 350 lei pe noapte studio la 150 m de plajă, o ieșire la plajă de câteva ore ieri. Atașez bonul... Menționez că la Scala Marion, la 10 euro consumație obligatorie de șezlong, am mai primit gratuit chips-uri și 2 sticle de apă la 0,5... Aici, am primit doar bonul fiscal...” a scris turistul.

Conform bonului, închirierea unui șezlong a costat 90 de lei, o limonadă (330 ml) 23 de lei, un frappe (330 ml) 22 de lei, iar Pepsi (250 ml) 13 lei.

