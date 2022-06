La Dinamo, ultimii rămaşi se ceartă pe... aripioare. "A mâncat vreo 30"/ "Am gustat o aripioară, maximum 2"

Cu toate astea, jucătorii care locuiesc la baza de antrenament Săftica mai au parte de mâncare gătită, din partea femeii de serviciu. Însă şi de aici pleacă scandaluri.

Concret, un jucător a declarat sub protecţia anonimatului pentru Prosport că, deşi femeia de serviciu le-a gătit fotbaliştilor de la Săftica undeva la 50 de aripioare pentru a mânca, o bună parte dintre acestea au fost mâncate de Cornel Ţălnar.

"Stă toată ziua cu noi pe la Săftica și se așază pe un scaun la umbră. Nu zice nimic. Doar se uită. Din când în când mai aruncă vorbele lui haideți, băi spionilorrrr! Asta nu ne deranjează. Problema a fost când ne-a mâncat ce carne aveam primită de la club. Și aia e venită cu porția! Aveam și noi vreo 50 de aripioare. Ne-a chemat la masă Țălnar în timp ce mânca din ele. Până am ajuns noi aproape că era golită farfuria. Ce să mai mâncăm…”, a spus jucătorul, conform sursei citate.

Ţălnar confirmă episodul, nu şi cantitatea: O aripioară, maximum două

„Sunt convins că ziaristul nu a inventat de la el acest subiect. Dar vă rog să mă credeți că nu am mâncat totuși 30 de aripioare. Dăcă știam că cei de față vor da la presă subiectul ăsta, vă jur că nici nu mă mai opream să mănânc cu ei. Am gustat doar o aripioară, maximum două, așa din picioare. Eu mă pregăteam de plecare, iar la masă m-a chemat Iulică Mihăescu. M-am și mirat când am văzut că sunt aripioare gătite, că noi acolo nici nu mai avem bucătar. Nu am știut că le luaseră copiii ăia sau cine le-a luat. Am aflat apoi că le gătise femeia de serviciu. Însă doar niște oameni bolnavi pot să inventeze și să dezinformeze ziaristul că am mâncat 30. Păi, plesnesc naiba, cum să mănânc atâtea? E o lecție pentru mine, iar de aici se vad niste caractere”, a spus Cornel Țălnar, în exclusivitate pentru ProSport.

Gică Mihali a plecat de la Dinamo

”Am discutat aseară (n.r. luni) cu domnul Zăvăleanu. A zis că nu poate să-mi ofere absolut nimic, pentru că nu există nicio certitudine. Eu trebuie să mă gândesc și la viitorul meu.

Din păcate, asta e situația, urmează să plec. Mi-a zis clar că depinde cine va fi președinte, administrator, iar dânșii vor numi antrenorul. Domnul Zăvăleanu a fost foarte cinstit și corect cu mine. Am oferte, o să anunț încotro o apuc”, a declarat Gică Mihali, potrivit Playsport.

