Titi Aur: "Un sistem de referință foarte bun. Este o capacitate pe care o ai sau nu o ai"

"La două secunde, vorbim de condiţii ideale de drum. Maşina mea şi maşina din faţa mea sunt relativ egale, nu am condiţii de ceaţă, ploaie, zăpadă, gheaţă, şi nu am superaglomeraţie. Când e aglomerat, când sunt condiţii de vizibilitate şi aderenţă mai mici, măresc distanţa. Pentru că, pe lângă reflexul meu, pot să apară alţi factori. Cum ar fi ca maşina din faţă să frâneze. La 100 km/h, parcurgem 27 metri pe secundă. Asta înseamnă că într-o secundă şi jumătate, până acţionăm frâna, am parcurs deja 40 metri. Deci dacă cel din faţa mea frânează sau apare vreun obstacol, mai parcurg 40 metri, la 100 km/h, până reacţionez. S-ar putea ca ăla din faţă să fi frânat pe asfalt mai curat, şi eu să ajung pe zonă mai udă, mai cu polei, cu zăpadă, etc. Deci în afară de reflex, mai pot apărea şi diferenţe de aderenţă, din cauza condiţiilor meteo. Şi atunci distanţa trebuie să fie mai mare.

Singurul dezavantaj pe care îl ai făcând asta este că, în România, fiind într-o circulaţie necivilizată, va intra din când în când cineva în faţa ta, şi te va da şi mai în spate. E o frustrare, într-adevăr. Dar ar trebui să preferi să ai acea frustrare. Pentru că scapi de unul care conduce necivilizat, care vine în spatele tău. Eu prefer asta, şi recomand tuturor. Prefer să am acea frustrare, şi să îmi zică unul sau altul "că m-a făcut". Dar să fiu în siguranţă, decât să fiu în bara celui din faţă şi să fiu stresat că frânez la limită şi mă loveşte cel din spate.

Eu nu am lovit niciodată pe cineva din spate şi nu m-a lovit nimeni din spate în mers, pentru că am încercat să respect această regulă. Şi o respect. Bineînţeles că se poate întâmpla cândva, dar probabilitatea e foarte mică. Conduc foarte mult, şi încă nu mi s-a întâmplat să lovesc pe cineva din spate sau să mă lovească cineva în spate", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

