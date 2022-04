Kourtney Kardashian și Travis Barker s-au căsătorit la Las Vegas. Au făcut programarea cu o oră înainte de ceremonie

Starul din reality show-ul „Keeping Up With the Kardashians” și bateristul Blink-182 au avut o ceremonie la scurt timp după spectacolul lui Barker la Grammy, susținut duminică seara, la Las Vegas.

Marty Frierson, proprietarul capelei One Love Wedding, a declarat pentru USA Today că ceremonia cuplului a avut loc luni dimineața la 1:30 a.m. Înainte de sosire, Kardashian și Barker au sunat la capela la 12:30 a.m. pentru a face programarea.

Frierson nu a avut voie să facă fotografii sau videoclipuri la ceremonie, dar a remarcat că cei patru invitați ai lui Kardashian și Barker au documentat ceremonia pe telefoanele lor.

În acest moment nu este clar dacă cei doi sunt căsătoriți legal, în Las Vegas putând avea loc mai multe ceremonii fără caracter juridic. Frierson a adăugat că nu a fost dezvăluit dacă Kardashian și Barker au obținut o licență de căsătorie înainte de nuntă.

Kardashian și Barker și-au anunțat logodna pentru prima dată în octombrie, la opt luni după ce și-au făcut oficial relația pe Instagram.

Pentru cei doi a fost important să fie căsătoriți de o sosie a lui Elvis

Kourtney Kardashian și Travis Barker au profitat din plin de faptul că au fost în Sin City pentru premiile Grammy.

Kourtney și Travis au intrat în capela One Love Wedding luni, în jurul orei 1:30 AM, la doar câteva ore după ce artistul a cântat live la premiile Grammy. Sursele TMZ au declarat că cei doi au adus propriul fotograf și au asigurat propria securitate.

Pentru cuplu ar fi fost important ca un imitator al lui Elvis să oficieze nunta, așa că Elvis i-a declarat soț și soție.

Sursele TMZ spun că aceasta nu va fi singura ceremonie care va marca angajamentul cuplului. Jurnaliștilor li s-a spus că vor fi „mai multe” alte ceremonii, cu multă fanfară.

