Klaus Iohannis, mesaj pentru ţările din Schengen de la Sofia: Dorim aderarea ambelor ţări

”Împreună cu președintele Radev am semnat documentul prin care am ridicat colaborarea dintre România și Bulgaria la nivel de parteneriat strategic. Acest demers arată profunzimea relaţiilor noastre pe toate dimensiunile noastre.

Profundele mutaţii geostrategice de la graniţele noastre, cu consecinţe asupra regiunii Mării Negre, mai ales în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei ne impulsionează să conştientizăm necesitatea unei cooperări şi mai strânse. Am convingerea că acest nou cadru de cooperare va duce la materializarea unor noi proiecte de interes bilateral şi regional, inclusiv în cadrul UE, NATO şi altor foruri internaţionale. (...)

Am convenit să continuăm activ demersurile pentru a materializa aderarea la spațiul Schengen în cursul acestui an. România și Bulgaria sunt pregătite pentru aderare. Am dovedit-o prin acţiunile noastre. Acţionăm responsabil pentru protejarea spaţiului Schengen.

Noi ne-am exprimat disponibilitatea de a fi parte la rezolvarea problemelor din spațiul Schengen.

Recunoaștem problemele cu care se confruntă unele state membre, dar rezolvarea acestora se face în mod constructiv. Şi prin dialog deschis, ca parte a abordării europene. Măsurile adoptate la ultimul Consiliu European sunt paşi importanţi în această direcţie”, a spus Klaus Iohannis.

se actualizează...

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News