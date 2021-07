Klaus Iohannis, mesaj la  aniversarea a 30 de ani de la înființarea Muzeului Național Cotroceni

Vă prezentăm în continuare textul mesajului:

"Mă bucur să salut aniversarea Muzeului Național Cotroceni, care împlinește astăzi 30 de ani de la înființare. Data de 10 iulie marchează un reper luminos în viața instituției pe care o serviți cu abnegație și profesionalism!

Datorită celor care au trudit la înființarea sa, precum și tuturor celor care au dat viață vechilor ziduri cantacuzine, Muzeul Național Cotroceni este astăzi o instituție importantă și reprezentativă a sistemului muzeal național.

În cei 30 de ani de existență, Muzeul Național Cotroceni s-a impus în mediul cultural şi social românesc ca o instituţie modernă, care tinde, prin organizare şi prin proiectele sale culturale, să se sincronizeze cu noile tendinţe din muzeologia contemporană.

În toți acești ani, Palatul de pe dealul Cotrocenilor a întâmpinat un public din ce în ce mai larg. De la adulți la copii, de la vizitatori români la cei veniți din străinătate, cu toții v-au trecut pragul cu dorința de a cunoaște istoria și patrimoniul vechiului târg al Bucureștilor, drumul greu, dar și fascinant pe care l-a parcurs cetatea de scaun a Țării Românești spre Capitala României reîntregite!

Am urmărit cu satisfacție cum Muzeul Național Cotroceni a desfășurat în ultimii ani programe și proiecte culturale dedicate tinerilor, care au luminat și au repoziţionat instituţia dumneavoastră ca una dintre cele mai active în spaţiul cultural bucureştean. Mă bucur că am fost alături de dumneavoastră în acești ultimi ani și am putut organiza împreună cu Administrația Prezidențială nenumărate evenimente în care cultura și educația s-au aflat în centrul preocupărilor noastre.

Vă felicit pentru tot ceea ce ați realizat până acum și, în semn de recunoaștere și apreciere a întregii activități, am decis decorarea Muzeului Național Cotroceni cu Ordinul „Meritul Cultural”, Categoria F (Promovarea culturii), în grad de Cavaler, cu ocazia aniversării a 30 de ani de la înfiinţare.

Vă doresc mult succes în îndeplinirea proiectelor dumneavoastră și în continuarea misiunii pe care v-ați asumat-o, aceea de a promova cultura și de a valorifica patrimoniul cultural național!

Sunt convins că Muzeul Național Cotroceni va continua să fie pentru publicul larg, precum și pentru cel de specialitate, unul dintre cele mai iubite și prestigioase muzee naționale.

La mulți ani!"