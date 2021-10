Kelemen Hunor, sceptic cu privire la Guvernul Cioloş: Să vedem capacitatea de a forma o majoritate. A avut una care a dărâmat Guvernul

„În funcție de discuții putem să mergem mai departe sau să spunem că asta a fost o discuție, nu se poate reface coaliția. Trebuie să vedem capacitatea lui Dacian Cioloș de a forma o majoritate, o coaliție. Omul politic, într-o astfel de situație, dă dovadă de calitățile de om politic și în momentul în care are capacitatea de a coagula o majoritate”, a declarat liderul UDMR la Digi FM.

Întrebat dacă îl vede pe Dacian Cioloș capabil să coaguleze o majoritate, Kelemen Hunor a răspuns: „Nu îmi dau seama în acest moment. Nu sunt foarte optimist, recunosc. Eu am văzut că a reușit să coaguleze o majoritate acum câteva săptămâni. Totuși, a fost o majoritate de 281 de voturi. A fost un talent, o capacitate, o ambiție prin care a reușit să demonstreze că se poate forma o majoritate”.

Şedinţă la PNL între Cioloş, Cîţu şi Kelemen Hunor

Premierul desemnat Dacian Cioloş se va întâlni miercuri cu liderii PNL, UDMR şi minorităţilor naţionale pentru o primă discuţie în vederea formării unei majorităţi parlamentare.

"Nu este în intenţia noastră de a negocia o majoritate cu PSD şi AUR, am spus lucrul acesta foarte clar. Nu avem compatibilităţi politice. Noi ne asumăm aici nişte măsuri de guvernare care cred că nu sunt compatibile cu felul în care PSD şi AUR văd lucrurile. Am spus lucrul acesta de la început. Intenţia noastră este să discutăm cu partenerii din coaliţie şi să refacem această majoritate. Ne-am asumat această responsabilitate şi vom avea o primă discuţie să vedem cum se poziţionează, dincolo de declaraţii publice", a afirmat, marţi, preşedintele USR, Dacian Cioloş, care, potrivit Constituţiei, are 10 zile pentru a se prezenta în faţa Parlamentului ca să ceară votul de încredere asupra programului şi întregii liste a Guvernului.

El a spus că obiectivul său este de a pregăti un guvern rapid, care să gestioneze situaţia de criză şi pentru aceasta va discuta cu partenerii din coaliţie - PNL, UDMR, minorităţi. Întrebat, într-o emisiune la B1 TV, dacă este adevărat că miercuri va avea o întâlnire doar cu preşedinţii partidelor care au fost în coaliţie, fără echipele de negociere, Cioloş a răspuns: 'Da. Asta a fost propunerea domnului preşedinte Florin Cîţu şi, evident, am acceptat-o, pentru că vreau să avem această discuţie indiferent de formă. E important să ne vedem, să discutăm direct şi să vedem care e deschiderea, apetitul colegilor din coaliţie să reîncepem discuţiile serioase, ca să ştim şi noi ce avem de făcut'.