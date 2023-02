Kate Middleton așteaptă ca Harry și Meghan Markle "să se spânzure cu propria frânghie"

Prințul Harry și Meghan Markle o împing pe Kate Middleton să ia în considerare lansarea unui document care să spună totul despre ei, scrie thenews.com. Această revelație a fost scoasă la lumină de autorul regal și biograful Duncan Larcombe. Dezvăluirile au fost făcute în timpul conversației sale cu Closer.



Acolo, autorul cărții despre Prințul Harry "The Untold Story" a spus: "William și Kate ar putea la fel de bine să stea pe spate și să-i privească pe Harry și Meghan cum se spânzură metaforic cu propria lor frânghie".

"Au păstrat o tăcere demnă și sunt concentrați pe ceea ce este meseria lor ca membri ai Familiei Regale. S-au ridicat deasupra "bombelor adevărului" ale lui Harry și Meghan și până acum a dat roade", a spus acesta.



"Am înțeles că William și Kate au fost tentați de ofertele de a-și spune cuvântul. Evident, li se oferă interviuri tot timpul", a mai afirmat acesta.

Relația Prințului Harry și Kate Middleton

Cred că putem fi cu toții de acord că prințul Harry și Kate Middleton nu par tocmai apropiați în acest moment. Dar cândva cei doi erau aproape cei mai buni prieteni. Înainte ca Harry să se retragă din Familia Regală alături de Meghan, acesta a fost văzut de multe ori în public cu Kate, iar cei doi păreau că se înțelegeau destul de bine, au fost adesea fotografiați zâmbind și făcând glume.

Dar totul s-a schimbat mai ales atunci când Harry a publicat texte personale dintre Kate și Meghan în cartea sa, Spare. O sursă a spus că după apariția acestei cărți în luan ianuarie a acestui an, Kate este "îngrozită de el pentru că și-a târât numele prin pământ și îi este greu să ierte", scrie Compolitan.



Totuși, în cartea sa Harry are și câteva lucruri frumoase de spus despre Kate, scriind: "Mi-am iubit noua mea cumnată. Am simțit că era mai mult soră decât cumnată, sora pe care nu am avut-o niciodată și pe care mi-am dorit-o întotdeauna și am fost mulțumită că va fi mereu alături de Willy. A fost o potrivire bună pentru fratele meu mai mare. S-au făcut unul pe celălalt vizibil fericiți și, prin urmare, am fost și eu fericit".

De asemenea, el scrie despre prima dată când s-au întâlnit, spunând: "Mi-a plăcut noua lui iubită. Era lipsită de griji, dulce și bună. Făcuse un an paus în Florența, știa despre fotografie, artă. Și haine. Iubea hainele. Numele ei era Kate... Îmi plăcea să o văd pe Kate râzând. Mai mult, îmi plăcea să o fac să râdă. Și am fost destul de bun la asta".

