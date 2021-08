Kate Middleton a enervat-o la culme pe Regina Elisabeta: Nu era condiția să fie Regină. A îngreunat situaţia

Kate Middleton este una dintre cele mai admirate persoane din Familia Regală britanică și reușește de fiecare dată să dea tonul ba în modă, ba pentru un stil de viață sănătos.

Chiar dacă mulți se așteaptă sau s-au gândit că Ducesa a avut o viață ușoară după ce a intrat în Familia Regală, lucrurile nu stau chiar așa.

Expert regal despre plângerile lui Kate Middleton

Un expert regal merge până acolo încât susţine că, după naşterea primului ei copil, Prinţul George, Kate s-ar fi plâns reginei despre greutăţile întâmpinate în creşterea lui.

Corespondentul regal Katie Nicholl susţine că atât Prinţul William, cât şi Ducesa de Cambridge au avut mari dificultăţi atunci când au devenit pentru prima data părinţi, scrie okmagazine.ro.

"Kate a avut o conversaţie cu regina în cadrul căreia s-a confesat că îi este greu când este singură cu George, iar faptul că nu are o bonă full time a îngreunat situaţia", a spus Nicholl în cadrul documentarului True Royalty: Kate Middleton: Heir We Go Again.

De fapt, aceasta a fost încă de la început alegerea Ducilor de Cambridge: Kate şi William şi-au dorit să fie ei cel care îl cresc pe George şi nu bonele sau alte ajutoare regale.

"Au făcut asta de la naştere băiatului, pe 22 iulie, până în septembrie, apoi au recrutat o bonă", a declarat Nicholl.

Această bonă au fost spanioloaica Maria Borallo, care a rămas, încă, în serviciul familiei, ajutând la creşterea Prinţului George, acum în vârstă de opt ani, a Prinţesei Charlotte, de şase ani, şi a Prinţului Louis, de trei ani.

Kate Middleton a şocat-o pe Regina Elisabeta

Mai mult, se pare că soția Prințului William a șocat-o pe Regina în anul 2008.

În 2008, cu doi ani înainte ca Prinţul William şi Kate Middleton să se logodească, Regina Elisabeta a II-a şi-ar fi exprimat nemulţumirea din cauza modului în care Kate cheltuia banii într-o perioadă în care Marea Britanie era afectată de criza economică mondială care lovise toată planeta.

Recent, jurnaliştii britanici au scos la suprafaţă faptul că Regina Elisabeta a II-a nu era deloc mulţumită de atitudinea viitoarei Ducese și asta pentru că pasiunea pentru vacanţele scumpe nu se potrivea deloc cu imaginea unei posibile viitoare Regine.

Mai ales că sumele imense cheltuite de William şi Kate în 2008 erau în antiteză cu problemele financiare care afectau mulţi britanici la acea vreme.

Suverana în vârstă de 95 de ani ar fi spus că "mutarea ostentativă dintr-o stațiune de vacanță de cinci stele în alta nu era condiția prealabilă pentru o tânără destinată, eventual, să fie regină".

Kate era atrasă de schi şi de plajele exotice

În biografia publicată în 2010, autoarea Katie Nicholl dezvăluia că până în 2008, "dragostea lui Kate Middleton pentru vacanţele exotice" a atras atenția reginei.

"Dacă nu era cu William la Balmoral, atunci era la schi sau în vacanță pe Mustique (n.r. o mică insulă privată din națiunea Saint Vincent și Grenadine, care face parte din Grenadine, un lanț de insule din Indiile de Vest).

Kate era acolo atât de des, încât presa o numea Regina Mustique-ului, un titlu care aparținuse anterior Prințesei Margareta. Marea Britanie era atunci într-o recesiune și astfel de manifestări frivole de bogăție erau de neplăcut pentru Regina Elisabeta a II-a”, dezvăluia Katie Nicholl, potrivit evz.ro