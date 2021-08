Impus încă de la prima proiecție prin autenticitatea încărcăturii emoționale a unei teme la ordinea zilei - emigrația și nevoia fiecărei ființe umane de avea un loc sub soare - As Far as I Can Walk al regizorului sârb Stefan Arsenijevic este noul deținător al trofeului Globul de cristal, principalul premiu în ierarhia festivalului. Cumulard, ceea ce nu se întâmplă prea des în această competiție, filmul i-a adus și o Mențiune specială directorului de fotografie Jelena Stankovic și Premiul de interpretare masculină lui Ibrahim Koma, francez de origine maliană.

Actorul, în vârstă de 33 de ani, se află din fragedă copilărie pe ecran. La 10 ani avea șansa de a debuta în cunoscutul serial Navarro, alături de Roger Hanin. Karlovy Vary i-a purtat noroc și lui și autorului, Arsenijevic, care mărturisea: "Sunt cum nu se poate mai surprins. Mulțumesc festivalului. Este extraordinar să fim din nou împreună, într-o sală de cinema. Mulțumesc directorului de fotografie și, de asemenea, producătorilor.

Regizorul sârb Stefan Arsenijevic, marele câștigător Foto: Servis Festival Karlovy Vary

Nu este puțin lucru să poți aduna bani din cinci țări, cum au reușit ei. Este o onoare să primesc această distincție aici, în Cehia. Filmele Noului val ceh, ale lui Jan Sverak, m-au influențat întotdeauna". Bănuiesc că cineva a dorit să nu uităm prea ușor lecția durității pedagocice din filmul ceh, cu valoare documentară, Every Single Minute al regizoarei Erika Hnikova, răsplătite cu Premiul special al juriului. Așa cum scriam în trecutele corespondența, educația conform normelor neîndurătoarei metode Kameveda ne-a pus pe gânduri.

Dietrich Brüggemann (Germania) a fost declarat Cel mai bun regizor pentru Nö, filmul complicatelor raporturi filiale din zilele noastre, cu o construcție narativă îndrăzneață. Proiectat la sfârșitul festivalului, Wars, al cineastului canadian Nicolas Roy, a impresionat prin minimalismul bine controlat al unei povești despre supunere și curaj asumate de doi actori care s-au impus: David Lahaye și Eléonore Loiselle.

Actrița canadiană Eleonore Loiselle nu a putut veni pentru a-și ridica Premiul

Ultima este cea căreia i-a revenit Premiul de interpretare feminină, într-o competiție din care nu au lipsit performanțele. În rolul unei fete care la vârsta de 20 de ani hotărăște să se înroleze în armată, pentru a respecta tradiția familiei, dar și pentru a-și dovedi sieși propriile puteri, fragila Loiselle, cu chipul ei incert, androgin, aproape pietrificat în încrâncenarea cu care își apără demnitatea, ne-a urmărit o vreme. Cum era aproape de asteptat, Premiul publicului și-a găsit ținta în producția cehă dedicată socotit cel mai mare sportiv din istoria țării, alergătorul de legendă Emi Zatopek.

Cred că generațiile tinere abia acum l-au descoperit cu adevărat. Va fi reținut, fără îndoială, Premiul Criticii internaționale - Fipresci - din acest an, The exam, producție din Irak, semnată de un nume care merită reținut: Shawkat Amin Korki, pentru siguranța cu care a condus povestea sacrificiului unei tinere, de dragul libertății surorii sale. Seara ceremoniei de închidere a fost, desigur, și una a distincțiilor onorifice.

O descoperire - actrița Vania Salar în filmul irakian The Exam Foto: Servis Festival Karlovy Vary

Anul acesta, Premiul președintelui festivalului răsplătit doi cineaști. Jan Sverak, regizor și scriitor, este cunoscut cinefililor noștri mai ales pentru un minunat film de la mijlocul anilor '90, Kolia, despre viclenia istoriei văzute de un copil. Cu douăzeci de ani în urmă triumfa aici, la Karlovy Vary cu filmul Călătoria (Globul de cristal). Onoarea acordată acum are în vedere, cum este și menționat, Contribuția adusă la dezoltarea cinematografului ceh, drept care, în cuvântul său de mulțumire, Sverak avea să spună: "Nu știu exact cu ce am contribuit eu în materie de dezvoltare a cinematografului ceh, dar știu bine ce a făcut el pentru mine: multă pasiune, bucurie, emoție, prieteni, colegi și public, adică tot ceea ce numim Cinematograful ceh".

Din lumea cea mare, ediția acestui an l-a onorat pe Ethan Hawke, actorul (dar și scenaristul și producătorul) american cu patru nominalizări la Oscar, care ne-a vizitat acum câțiva ani, cu prilejul manifestării dedicate filmului american independent, când declara, mai în glumă, mai în serios, că nu înțelege de ce nu este solicitat să filmeze în România. Cu atât mai mult, adăugăm noi, cu cât mama sa, doamna Leslie Green Hawke a fost de multe ori în atenția presei noastre datorită acțiunilor sale umanitare.

Bucuria lui Ibrahim Koma, actorul învingător Foto: Servis Festival Karlovy Vary)

"Este o mare onoare să fiu cu dv. aici - spus Hawke cu Globul în brațe. Când l-am întrebat pe Richard Linklater ce știe despre acest festival mi-a spus că ceea ce îl deosebește de altele este publicul, care iubește cu adevărat cinematograful. Am văzut și am simțit asta. Comunitatea culturală cehă este inteligentă și mă inspiră în munca mea de artist. Aș dori să împart acest premiu cu partenera mea din viața artistică, soția mea, Ryan Hawke care produce filmele în care apar și citește toate scenariile ce mi se propun".