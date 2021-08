Kanye West își schimbă numele. Vrea să fie numit Ye

Rapperul Kanye West a depus documente pentru a-și schimba numele oficial. Acesta dorește să fie cunoscut pur și simplu ca Ye, scrie BBC. El a citat „motive personale” în documentele depuse la instanța din Los Angeles.



Decizia vine la aproape trei ani după ce vedeta muzicală, designerul de modă și potențialul candidat la prezidențialele de la Washington a scris pe Twitter despre schimbarea numelui său, după ce au lansat un album intitulat tot Ye.

the being formally known as Kanye West



I am YE