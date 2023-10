Jurnalista Livia Graur: Imaginea ei m-a cutremurat pur și simplu! Aproape că am leșinat de frică!

Ținând cont că urmează Halloween-ul, Spectacola.ro a stat de vorbă cu Livia Graur, jurnalista de la PRIMA TV, pentru a afla „întâmplări înspăimântătoare”.

„Nu îmi place deloc întunericul! Și nu e glumă, nu mă simt confortabil când e beznă afară. Prietenii mei știu că mă feresc de locuri întunecate, când ajung seara acasă efectiv alerg până la poartă dacă sunt singură, norocul meu că de cele mai multe ori parchez chiar în fața casei. Totul are legătură cu o experiență din copilărie, când, în scara blocului fiind, a fost o pană de curent. Era seară și, cum blocul nu avea niciun geam, a trebuit să urc pe scări printr-o beznă de nedescris. Deja era complicat că pur și simplu puneam mâna înainte că să simt treptele și eram foarte concentrată să nu când în nas, când s-a auzit un zgomot puternic și am văzut un chip luminat de o lumânare subțire. Era o vecină, foarte în vârstă, care ieșise să ducă gunoiul. Dar imaginea ei în tot peisajul acela m-a cutremurat pur și simplu pentru câteva momente! Aproape că am leșinat de frică! Iar teama asta mi-a rămas, iată, ani și ani mai târziu”, a zis Livia Graur, jurnalista de la PRIMA TV.

„Eu cred că există energii și lucruri pe care nu le putem explica. Nu cred neapărat în fantome și strigoi, dar sunt sigură că sunt fenomene care din punct de vedere pragmatic nu ar putea să existe. Mi s-a întâmplat și mie să simt “o prezența” pe care nu o vedeam, dar o “simțeam” cumva imediat după moartea bunicii mele. A fost un moment pe care nu-l voi uita niciodată, ceva greu de descris, dar care atunci a fost un sentiment nemaiîntâlnit”, a mai spus jurnalista.

