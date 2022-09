Judo: Alexandru Bologa, medaliat cu aur la Europenele pentru nevăzători - Video

Video

Aflat pe primul loc în clasamentul mondial la categoria 73 kg, sportivul pregătit la Cluj-Napoca de Gergely Tamas şi Gianina Andreica l-a învins în sferturile de finală prin procedeul de luxare (kansetsu-waza) pe georgianul Mişiko Şiobrişvili, în semifinale, după două procedee de tehnice de aruncare (seoi-nage), punctate cu wazari, l-a îmvins pe portughezul Djibrilo Iafa, iar în finală a câştigat prin tehnica de ştrangulare (shime-waza) în faţa germanului Lennart Sass. La competiţia din Italia sunt înscrişi judoka din 20 de ţări, notează Agerpres.

Judoka Alexandru Bologa, medaliat cu bronz de la Jocurile Paralimpice de la Rio 2016, a retrăit la invitaţia unor tineri emoţiile cuceririi unei medalii olimpice, sportivul precizând că ar fi nevoie de o carte pentru a descrie emoţiile trăite pe podium.



Originar din localitatea Derşida, din Sălaj, Alexandru Bologa a fost invitat la Zalău, în martie 2022, în cadrul unei campanii a Clubului Impact LEGO al Colegiului Naţional "Silvania", intitulată "Tineri cu SCOP (succes, curaj, originalitate şi pasiune)", să promoveze patru tineri ai comunităţii.



Sămbătă, a fost rândul lui Alexandru Bologa să relateze cum se descurcă un tânăr lipsit de vedere şi ce înseamnă cucerirea unei medalii olimpice.



Judoka le-a precizat liceenilor că pe lângă antrenamentul fizic şi cel psihologic este foarte important, deoarece acesta te ajută să te adaptezi, să te pliezi noilor confruntări din competiţie.



"Sportul ajută în dezvoltarea personală, în echilibrul emoţional şi numai. Fac 11 antrenamente pe săptămână. Antrenamentele decurg normal, adică nu pot să zic şi nimeni nu zice că eu aş avea o deficienţă. Încerc să fac aceleaşi tehnici ca şi sportivii normali. (...) Dacă munceşti, cu siguranţă vei ajunge undeva sus", a adăugat Alexandru Bologa.



În ceea ce priveşte cariera sa de judoka, sportivul a afirmat că momentul în care a realizat că poate avea succes în această ramură sportivă a fost atunci când a luat medalia de argint la un campionat mondial de juniori, desfăşurat în Ungaria



"Acel succes mi-a dat mie un semn de întrebare: tu poţi să faci mai mult, nu are rost să te opreşti aici, tu ai un viitor bun în acest sport şi trebuie să continui, să faci tot posibilul să ajungi departe", a declarat Alexandru Bologa. Potrivit acestuia, un alt moment important al carierei a fost cel în care s-a decis să aleagă judo, în detrimentul înotului, primul sport pe care la practicat.



Nu în ultimul rând, Alexandru Bologa le-a împărtăşit celor prezenţi emoţiile pe care le-a trăit pe podiumul de la Rio, după care a prezentat medalia cucerită la jocurile paralimpice din 2016.



"Pentru mine, experienţa de la Rio a fost una fantastică. Sunt nişte emoţii pe care odată în viaţă poţi să le trăieşti. Am mers la Rio cu speranţa şi visul de a ajunge pe podium. Înainte de a începe competiţia m-am gândit că este şansa mea, trebuie să profit de ea. (...) Pe podium, am avut parte de o experienţă pe care doar la Jocurile Olimpice o poţi trăi, o experienţă pe care nu poţi să o spui prin cuvinte. Ar trebui un volum de carte pentru a putea descrie o mică parte din ceea ce trăieşti pe podium, la jocuri", a afirmat el.



Finalul întâlnirii de sâmbătă, de la Zalău, a reprezentat o adevărată sesiune foto pentru Alexandru Bologa, acesta fiind asaltat de liceeni care au dorit să aibă o amintire cu singurul sportiv din Sălaj câştigător al unei medalii olimpice, notează Agerpres.

