Jucătoarea de tenis Daiana Yastremska și sora mai mică, refugiate în România. ”Mami, tati, vă iubim foarte mult, aveți grijă de voi”

Jucătoarea de tenis Daiana Yastremska, locul 120 WTA, s-a refugiat în România, după două nopți petrecute în parcarea subterană. Cu lacrimi în ochi, tânăra sportivă și sora mai mică a acesteia au fost puse pe bacul care face legătura între Ucraina și România, pe la Isaccea.

”După ce am petrecut două nopți în parcarea subterană, părinții mei au luat decizia de a ne trimite cu orice preț pe mine și pe sora mea mai mică în afara Ucrainei! Mami, tati, vă iubim foarte mult, aveți grijă de voi!!! Te iubesc, țara mea! Ucraineni, aveți grijă de viețile voastre”, a scris jucătoarea de tenis Daiana Yastremska pe contul său de Instagram. Mesajul său a fost distribuit pe Twitter de Asociația Tenisului Feminin (WTA), dar și de Billie Jean King Cup (fosta Fed Cup).

Răzvan Raț are o avere ”blocată” în Donețk

Fostul internațional român Răzvan Raț este o victimă a situației conflictuale dintre Rusia și Ucraina, iar decizia lui Vladimir Putin de a recunoaște independența celor două regiuni separatiste, Donețk și Lugansk, are efecte și asupra acestuia. Concret, fotbalistul care a evoluat timp de 10 ani la Șahtior, club din regiunea Donețk, și care și-a achiziționat o proprietate în zonă, nu a mai avut acces la aceasta încă din 2014, când a izbucnit primul conflict din Donbas.

”Eu am casă în Donețk, am proprietăți, dar nu am reușit să le mai vizitez din 2013, de când a început conflictul. Nu am mai fost acolo de când m-am transferat de la Șahtior. De proprietățile mele au grijă niște foști angajați, foștii mei oamenii care mă ajutau în perioada când jucam acolo. Stau acolo sau le vizitează, ca să nu fie vandalizate.

Casa e cea mai valoroasă, a costat două milioane de euro, iar cu restul proprietăților practic sunt pe minus cu patru milioane de euro. Trebuia să deschid un sport-bar în incinta parcului din vecinătatea stadionului... Au fost cazuri de exproprieri, dar nu recent. Le-au luat atunci când a plecat o mare parte din populație, în 2014-2015”, a spus Răzvan Raț, pentru Sport.ro. (Citește mai mult AICI)

