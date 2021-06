Biden revocă ordinele lui Trump care interziceau TikTok și WeChat în SUA

Conform The Verge, președintele Joe Biden a semnat un ordin executiv, miercuri, prin care revocă interdicțiile din era Administrației Trump asupra rețelelor TikTok și WeChat. În locul interdicției Trump asupra aplicațiilor chineze, Biden va îndemna secretarul pentru comerț să investigheze aplicațiile care au legături cu adversari străini care pot pune în pericol informațiile americanilor sau siguranța națională.

Ordinul lui Biden va înlocui astfel o serie de ordine executive ale președintelui Donald Trump de anul trecut care au blocat aplicațiile precum TikTok, WeChat și Alipay. Acestea nu mai puteau fi afișate în magazinele de aplicații. Alte efecte ale ordinelor lui Trump, cele mai extreme dintre ele, au fost oprite de mai multe procese.

Astfel, Biden va crea un nou cadru legislativ pentru a determina care sunt riscurile la siguranța națională ale tranzacțiilor care implică aplicațiile conectate la guvernele sau armatele adversarilor străini, precum China. Un alt lucru care se vrea supravegheat este asigurarea că aceste aplicații nu adună informații confidențiale de la consumatorii americani.

„Administrația a promis că va promova un internet deschis, interoperabil, sigur și pe care se poate baza toată lumea, protejând drepturile omului, atât online, cât și offline, susținând o economie globală digitală înfloritoare”, a transmis un înalt funcționar public din SUA.

„Problema pe care o întâmpinăm cu acest ordin executiv este că anumite țări, printre care și China, nu împărtășesc aceleași valori și promisiuni, lucrând astfel în încercarea de a se folosi de tehnologii digitale și informații americane în moduri care sunt inacceptabile”, a adăugat el.

