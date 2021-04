Joe Biden, primul președinte american care a participat la un summit UE, în ultimii 11 ani. Angela Merkel: UE și SUA sunt similare, dar împărțite de China

Cancelarul german Angela Merkel a spus că UE are multe în comun cu SUA, dar că diferă în ceea ce privește politica Chinei, după un summit video cu cei 27 de lideri ai UE și președintele SUA, Joe Biden, scrie DW.



Biden încearcă să reconstruiască legăturile sfâșiate de fostul președinte Donald Trump și SUA, în speranța de a crea un front împotriva puterii în creștere și a influenței Chinei, prin implicarea Uniunii Europene. Apelul video al lui Joe Biden a marcat prima dată, din 2009, când un președinte american s-a alăturat discuțiilor cu cei 27 de lideri ai UE într-un summit.

"Vedem că aceste valori ale democrației și ale statului de drept sunt sub presiune", a spus Merkel, vorbind în general despre comunitatea transatlantică. Cu toate acestea, ea a subliniat, folosind China ca exemplu, că acest lucru nu a însemnat că SUA și UE au convenit asupra tuturor. Merkel a spus că este important ca UE să aibă o poziție comună asupra Chinei, adăugând că luptă pentru acest lucru.



UE s-a arătat dispusă să colaboreze cu China. La sfârșitul anului 2020, UE și China au ajuns la un acord de investiții, cunoscut sub numele de Acordul cuprinzător privind investițiile (CAI), care elimină barierele din calea investițiilor străine pentru anumite industrii din UE.



Între timp, SUA, sub conducerea lui Trump, a urmărit o poziție dură împotriva Chinei în ceea ce privește comerțul, pandemia de coronavirus, Marea Chinei de Sud și încălcările drepturilor omului.



O întâlnire recentă între oficialii americani și chinezi de vârf din Alaska pare să nu semnaleze nicio modificare a politicii sub conducerea lui Biden.



"Stând împreună, umăr la umăr, UE și SUA pot demonstra că democrațiile sunt cele mai potrivite pentru a proteja cetățenii, pentru a promova demnitatea și pentru a genera prosperitate.", a scris președintele Consiliului European, Charles Michel, pe Twitter după summit.



"Pentru prima dată în 11 ani, l-am întâmpinat pe președintele Statelor Unite la Consiliul European. A fost oportunitatea pentru POTUS de a-și exprima viziunea asupra cooperării noastre viitoare. Și pentru noi să ne exprimăm angajamentul puternic față de această alianță fundamentală transatlantică.", a scris Michel pe Twitter.

