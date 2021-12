Joburi CIUDATE la Casa Regală. Regina Elisabeta a angajat o persoană care să-i poarte pantofii pentru a-i lărgi

Familia Regală britanică are o mulțime de nevoi neobișnuite, motiv pentru care, Buckingham Palace are pe ştatul de plată mulţi oameni angajați să facă lucruri ciudate la serviciu.

Regina Elisabeta şi restul membrilor au la dispoziţie în jur de 1.200 de persoane, care au atribuţii cât se poate de ciudate.

De exemplu, Angela Kelly a fost angajată în urmă cu 25 de ani și este o persoană nelipsită din viața Reginei Elisabeta. Singura ei atribuţie este să-i poarte pantofii Reginei, înaintea ei, pentru a-i lărgi şi a-i face confortabili pentru Suverană.

"După cum a scris şi presa, servitorul poartă încălţările Majestăţii Sale pentru a se asigura că sunt confortabile şi că Regina este tot timpul pregătită să iasă pe uşă. Şi, da, eu sunt acel lacheu (n.r. servitor). Regina are foarte puţin timp liber şi nu apucă să-şi poarte încălţările ca să le facă mai comode. Şi, cum avem aceeaşi mărime la picior, era logic ca eu să fac lucrul acesta", a scris Angela Kelly în cartea sa "The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and The Wardrobe", potrivit clickpentrufemei.ro

Potrivit Business Insider, acesta nu este singurul job ciudat oferit de Casa Regală. Printre acestea se numără:

- adunatul lebedelor

- conservarea timbrelor

- sculptarea cărnii.

Angela Kelly este responsabilă pentru felul în care arată Majestatea Sa în public și chiar a realizat câteva dintre cele mai memorabile look-uri ale sale. În plus, aceasta a avut sprijinul Suveranei pentru a scrie cartea, un lucru fără precedent care arată cât de apropiată e relația lor.

Angela Kelly, despre talentul ascuns al Reginel Elisabeta

Într-un interviu din 2007, Angela Kelly a dezvăluit că Regina îi imită accentul din Liverpool.

"Ne distrăm foarte mult împreună. Regina are un simț al umorului rău și este o imitatoare grozavă. Ea poate să imite toate accentele, inclusiv pe ale mele", a spus ea, potrivit The Mirror.

Testul banal al Reginei Elisabeta a II-a care face furori la Casa Regală britanică. Dacă îl treci, poți avea parte de o surpriză

Puțină lume știe că cine vrea să facă parte din personalul de curățenie al Reginei Elisabeta a II-a, trebuie mai întâi să treacă un test banal. Doar că nouă din 10 candidați îl pică!

Pentru a găsi candidatul perfect, echipa personală a Reginei are propriile trucuri, notează El Confidencial.

Tracey Waterman, cel care se ocupă de recrutarea candidaților, a explicat că „unul dintre testele pe care îmi place să le fac pentru a vedea dacă un candidat acordă atenție detaliilor este să pun o muscă moartă în șemineu sau pe covor”.

"Odată ce musca este plasată strategic, îl aduc pe candidat în cameră. Din zece candidați, doar unul se va apleca să ridice insecta. Acesta va fi căștigătorul care va face parte din echipa de curățenie", dezvăluie Waterman.