Job special pentru scenele intime din filme. Margareta Nistor: Pe actori îi oboseşte să aibă atâta lume de faţă. E complicat nu doar pentru femei, ci şi pentru bărbaţi

Explozia mişcării MeToo acum cinci ani nu numai că a declanşat o avalanşă de acuzaţii la Hollywood, ci a provocat şi o mică revoluţie odată cu apariţia „coordonatorilor de intimitate” pentru a supraveghea scenele intime. În plină expansiune, această nouă profesie a devenit esenţială pe multe platouri de filmare. Dar industria rămâne afectată de luptele pentru putere şi de teama de a spune nu, scrie Le Figaro, citată de News.ro.

"Probabil că o să apară aşa ceva şi în România. Mie mi se pare destul de complicat, pentru că oricum e multă lume de faţă când se trage o asemenea scenă. Actorii sunt suficient de obişnuiţi încât să ştie să depăşească momentele de disconfort. Pe de altă parte, o asemenea înghesuială de lume pe platouri cred că o să fie aşa, ca pe vremuri, la Radio Erevan când era întrebarea - "Se poate face dragoste pe peronul unei gări? Se poate, dar o să primiţi cam multe sfaturi!". Aşa că şi eu mă tem că o să primească prea multe sfaturi. Există nişte date foarte exacte, oricum pe lângă aceşti coordonatori de intimitate există şi nişte avocaţi care vor trece toate acestea în contractul iniţial. Şi trendul ăsta cu #metoo ţine cât ţine, după care va trece. Pentru că, realmente, pe actori îi oboseşte ideea să aibă atât de multă lume de faţă- Adică... va fi şi mai complicat să le iasă scena cu adevărat bine. Nu cred că e complicat doar pentru actriţe, pentru că poate să fie la fel de complicat şi pentru un actor", a explicat criticul de film Irina Margareta Nistor în direct la Digi24.

Ce s-a schimbat

De la dezvăluirile din 2017 despre comportamentul prădător al atotputernicului producător Harvey Weinstein, acuzat de peste 90 de femei de hărţuire, agresiune sexuală sau viol, Hollywoodul şi-a revizuit atitudinea.

Pe platourile de filmare, noii profesionişti planifică scenele intime, evaluează consimţământul actriţelor şi le oferă echipament pentru a se asigura că demnitatea lor este respectată.

Coordonatorul de intimitate din New York, Claire Warden, vede o „diferenţă incredibilă” de la apariţia MeToo. Anterior, „a fost multă rezistenţă din partea industriei, a regizorilor, a unor actori, a producătorilor”, a declarat ea pentru AFP. Potrivit acesteia, între 60 şi 80 de astfel de coordonatori lucrează în prezent în Statele Unite. Iar programul Intimacy Directors and Coordinators (IDC), din care face parte, formează din ce în ce mai mulţi astfel de supraveghetori.

Profesioniştii din cinematografie încep să-şi revizuiască atitudinea, „după ani de zile în care am strigat în gol cât am putut pentru a educa industria”, a spus ea. Înainte de 2017, coordonatorii de intimitate lucrau mai ales în cinematografe şi erau absenţi în mod evident din film şi televiziune, unde adesea actriţele izolate depindeau de departamentul de costume pentru a crea elemente de recuzită cu scopul de a-şi acoperi organele genitale în timpul scenelor. Dar după „cutremurul” cu Weinstein, HBO a angajat un coordonator de intimitate pentru serialul său „The Deuce” despre industria porno din New York din anii 1970. Iar scenaristul său David Simon a anunţat că nu va mai lucra niciodată fără unul.

Influentul producător de succese globale precum „Game of Thrones” sau „Sex and The City” a impus obligatorie prezenţa unui coordonator de intimitate pentru toate serialele sale. De acum, firmele specializate oferă tanga fără ataşamente, accesorii din silicon şi alţi adezivi adaptaţi diferitelor tenuri sau culori ale pielii.

