Jill Biden l-a sărutat pe buze pe soțul vicepreședintei SUA, Kamala Harris - Video

Sărutul "ciudat" dintre Jill Biden și Doug Emhoff a aprins internetul, după ce utilizatorii rețelelor sociale s-au înghesuit pe Twitter pentru a-și exprima șocul față de acest moment inexplicabil, scrie Sky News.

Prima doamnă Jill Biden și soțul vicepreședintei Kamala Harris, au devenit virali după ce au părut să se sărute pe buze înainte de discursul președintelui privind starea Uniunii. Imaginile video o arată pe Jill Biden făcându-și drum mulțime către Doug Emhoff, soțul vicepreședintelui Kamala Harris. Perechea este văzută ținându-se de mână înainte ca aceștia să se sărute, probabil pe buze, în ceea ce pare a fi un salut foarte cald. Filmarea a aprins internetul, utilizatorii rețelelor sociale exprimându-și șocul față de momentul "ciudat".

"Crede cineva că a fost ciudat că soțul lui Kamala a sărutat-o ​​pe buze pe Jill Biden?", a scris o persoană.



"Nu sunt singurul care a văzut-o pe prima doamnă Jill Biden sărutându-l pe cel de-al doilea domn Douglas Emhoff, nu??", comentat altul.



"Ce naiba. Jill Biden și Douglas Emhoff tocmai s-au sărutat. (Acesta este soțul Kamalei) ciudat", a spus un al treilea.

Did Jill Biden just kiss Kamala's husband on the LIPS?! pic.twitter.com/KvrUxSI8Lu