Jessie îi pune la zid pe organizatorii Eurovision, după ce a ratat calificarea

Joi seară, Jessie a ratat calificarea în cea de-a doua semifinală Eurovision România. Artista spune că piesa ei se număra printre favorite, dar, cu toate astea, juriul nu a ales-o în cele 20 de piese finaliste.

„M-am bucurat de un succes extraordinar cu piesa „Regret”, pe care am înscris o la Eurovision, și asta în special pentru faptul că au votat-o fanii. Am regăsit piesa în foarte multe topuri. Fanii Eurovision sunt foarte uniți atunci când este de ales o piesă și mulți fani din afara țării noastre, din Europa, au îndrăgit piesa „Regret” . Am primit o grămadă de mesaje de susținere, de apreciere. Toată lumea spunea că vedeau ca piesa „Regret” o să reprezinte România la Torino. Pentru mine a însemnat foarte mult și faptul că în Spania străini au votat o piesă în limba română, erau suedezi care au ascultat piesa, italieni, norvegieni, care nu sunt familiarizați cu limba română și totuși am depășit aceste bariere ale limbii și s-au îndrăgostit de o piesă în limba română și o vedeau în marea finală.

Eu zic că această chestie era foarte importantă pentru Eurovision. Așa cum bine știm, dacă ajungi în marea finală, cine votează? Cei de afară votează! Din țară nu votează nimeni, până la urmă.

S-au făcut foarte multe topuri pe YouTube, în care piesa „Regret” era pe locul 1, pe 2 sau pe 3. Fanii Eurovision sunt foarte uniți și au făcut aplicație unde au votat, de peste tot din lume, o aplicație plătită pe care mi-am cumpărat tu și eu ca să văd ce se întâmplă exact acolo și de când s-a dat drumul la aceste votări, piesa „Regret„ stătea și este în continuare, chiar și aseară era, pe locul trei cu 3800 de voturi.

Vin cei de la Eurovision din România să spună că piesa „Regret” nu se încadrează nici măcar în cele 20 de piese care trebuiau să treacă în cea de-a doua semifinală?”, a declarat Jessie pentru Spectacola.

Jessie acuză organizatorii de corupție

„Ca să spun sincer, problema este corupția din concursul Eurovision care trebuie oprită și oficialii de la Eurovision trebuie să înceteze să promoveze respectiv să blocheze artiști după interesele lor proprii.

Așa cum am pățit și eu, probabil au pățit și alții și vor mai păți și alții tot la fel. Este vorba despre aranjamente. Nu văd de ce o piesă care se situează pe locurile fruntașe în toate topurile să nu treacă în cea de-a doua semifinală, în primele 20 de piese. Mi se pare o discrepanță foarte mare”, a spus artista.

