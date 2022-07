James Caan (Godfather) a murit

Vestea a fost publicată, joi, pe contul său de Twitter.

„Cu mare tristețe vă informăm despre moartea lui Jimmy în seara zilei de 6 iulie. Familia apreciază valul de dragoste și sincere condoleanțe și vă cere să continuați să le respectați intimitatea în această perioadă dificilă.”, a fost mesajul distribuit.

Notoriu pentru un stil de viață care i-a c reat mai multe probleme, Caan a avut Hollywood-ul la picioare în anii 1970 și la începutul anilor 80, înainte de a renunța brusc la actorie, din cauza a ceea ce actorul a descris ca fiind o „perioadă destul de înfricoșătoare”, în care a dispărut din vizorul publicului, înainte de a-și proiecta o revenire la sfârșitul anilor 1980, când a câștigat noi aprecieri pentru filme precum Misery, The Yards și Elf.

Caan s-a născut în 1940 în Bronx, New York City, fiind fiul unui măcelar cușer. Dornic să nu-și urmeze tatăl în comerțul cu carne, Caan și-a propus inițial o carieră de fotbalist, dar s-a interesat de actorie după ce a studiat la Universitatea Hofstra din statul New York – unde l-a cunoscut pe viitorul colaborator Francis Ford Coppola. Caan s-a înscris apoi la Neighborhood Playhouse School of the Theatre; primul său merit important de actorie a fost un rol mic în producția de pe Broadway din 1961 „Blood, Sweat și Stanley Poole”, o piesă din al doilea război mondial de William Goldman și fratele său James.

După o serie de apariții minore în filme și TV, Caan a obținut statutul de actor principal, în 1965, în drama lui Howard Hawks, „Red Line 7000”, după care a urmat un rol alături de John Wayne și Robert Mitchum în westernul „El Dorado” al lui Hawks, din 1966. Caan a fost distribuit de Robert Altman, pe atunci puțin apreciat, în filmul spațial Countdown din 1967, dar prima sa asociere semnificativă cu noul val de la Hollywood (din acea perioadă) a venit o dată cu filmul din 1969 „The Rain People”, regizat de Coppola, în care Caan a jucat rolul unui unui fost jucător important de fotbal, din cadrul unui colegiu, care face autostopul.

După ce a jucat rolul principal într-o adaptare dezamăgitoare din 1970 a celebrului roman al lui John Updike, „Rabbit, Run”, Caan a atins faima cu „The Godfather”, al lui Coppola. Caan a fost audiat inițial pentru rolul lui Michael Corleone, care a mers în cele din urmă la Al Pacino. Caan a fost favorizat de directorii studioului, dar după ce Coppola a insistat asupra lui Pacino, lui Caan i s-a dat un alt rol, fratele mai mare al lui Corleone, Sonny. Caan a primit singura sa nominalizare la Oscar, pentru cel mai bun actor în rol secundar.

