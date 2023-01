Jador a fost furat. Ce s-a întâmplat cu banii cântărețului. "Eu credeam că este o bancă sigură, mai sunt și austrieci" - Video

Jador, unul dintre cei mai cunoscuți maneliști de la noi din țară, a povestit că recent a trecut printr-o experiență extrem de neplăcută, fiind jefuit prin intermediul cardului bancar. Totodată, cântărețul spune că nu bănuiește cine ar fi putut face acest lucru, iar banca sau poliția nu i-au oferit încă nicio informație despre cele întâmplate.

"Astăzi vreau să vorbesc cu voi despre ce mi s-a întâmplat. Am fost furat de o sumă destul de mare pentru mine, o sumă pe care am acumulat-o într-un an de zile. A fost furată din contul meu. Persoana respectivă și-a făcut cumpărături, a fost în vacanțe cu cardul meu. Nu știu cum s-a întâmplat treaba asta, eu am făcut cumpărături online, și probabil cineva mi-a hackcuit contul de Raiffeisen. Eu credeam că este o bancă sigură, mai sunt și austrieci", a spus Jador într-un video postat pe contul său de Tiktok.

Cântărețul spune că își dorește să oprească orice interacțiune cu banca austriacă, după acest incident.

"Mi-am făcut contul la ei acum patru ani de zile. Dacă s-ar fi întâmplat treaba asta ce s-a întâmplat acum în România, cu siguranță nu mi-aș fi făcut contul și cu siguranță o să-mi închid contul la ei. S-a întâmplat treaba asta și pentru că sunt cetățean al României și îmi iubesc țara, o să îmi închid contul acolo și o să-mi deschid la o altă bancă românească. Am fost furat, poliția nu spune nimic, banca nu spune nimic, nimeni nu spune nimic. Sunt supărat pentru că este munca mea de un an de zile acolo. Mă plâng aici pe Tiktok poate se întâmplă ceva. Este o sumă de bani mare pentru mine, sunt bani mulți (...) Îmi pare rău că există oameni care nu au bani şi sunt nevoiţi să fure. Dar trebuie să se gândească la faptul că şi oamenii care sunt furaţi muncesc din greu pentru banii câştigaţi, nopți nedormite, nu stăm acum să spunem munca pe care o prestăm, dar îmi pare rău că trăim în țara asta în care... nici nu am cuvinte", a mai spus manelistul.

Nu ar fi prima dată când Jador este jefuit

Aceasta nu este prima dată când Jador ar fi fost victima hoților. În luna august a anului 2022, acesta a postat un video în care relata faptul că una dintre cunoștințele sale ar fi intrat în casa lui și l-ar fi jefuit. El a spus atunci că din locuința sa lipsea o sumă mare de bani care ar fi aparținut, de fapt, surorii sale.

"Un mesaj direct pentru cel care mi-ai ciordit din casă. Fratelo, eu mă bucur că am putut să-ți fiu alături, să-ți ajut familia, să nu ți-o las să moară de foame, așa cum te-ai plâns la mine, ți-am dat bani de fiecare dată când mi-ai cerut și știam că mai ciordești de la mine din casă așa, câțiva leuți, nu știu ce, n-am fost supărat și nici de data asta n-am fost supărat că mi-ai luat, cam multicei bani, dar nu i-ai luat pe-ai mei, i-ai luat pe-ai lu' soru-mea și asta mă supără pentru că aia a muncit prin străinătate prin Norvegia, ca să câștige și ea niște bani. De aici m-am supărat, pe ai mei puteai să-i furi și ai luat cam multicel de data asta și ai luat și de la soru-mea și ce să-ți zic..."

