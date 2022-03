Iuliana Tudor, amintiri emoționante: Cu banii cu care trebuia să meargă la tratament mama îmi lua cărți

"Eu am fost cuminte, asta pot să spun. Am fost tocilară, numai cu cărțile, numai cercuri literare, poezie. Nu am fost o adolescentă tipică. Am prins o generație care s-a mai raportat la anumite valori. Familia mea și-a dorit foarte tare cumva să le depășesc condiția, în sensul că bunicii, străbunicii au fost oameni fără carte. Mama mea a investit timp și energie în ce privește educația copilului ei. Respectul pentru carte, literatură, pentru trecut ea mi l-a insuflat", a spus Iuliana Tudor în podcastul lui Damian Drăghici.

"Stând la sat, mai stăteam desculță, aveam contact cu lumea aia de la rădăcină. Bunicii mei se hrăneau cu brânza făcută cu o zi înainte, mergeam să scot apă din fântână. (…) Nu-mi plăcea să stau la coadă să iau pâine, să iau totul de la alimentară de pe carnețel. Dimineața trebuia să mă duc să pun plasa cu un pietroi, era un suport din fier pentru lapte și iaurt. Ăsta era ritualul în fiecare dimineață, înainte de a merge la școală. Mi se părea umilitor, nu înțelegeam de ce trebuie să fac asta", a mai spus prezentatoarea tv.

"Ea s-a îmbolnăvit când eu aveam trei ani. Copil fiind, nu am simțit neapărat că are o problemă. Și ea, și tatăl meu au avut grijă să fiu într-o normalitate absolută", a spus Iuliana Tudor.

"Eram singurul copil. Existau sacrificii, la modul că nu erau niciodată concedii, plecări pentru ei sau timp pentru ei. Totul a mers către mine: bani în cărți, bani în haine, bani în tabere. A fost cumva și pentru mine o presiune să nu-i dezamăgesc pentru că știam cât au renunțat. Cu banii cu care mama trebuia să meargă la tratament spunea ‘nu, cu banii ăștia mai bine îi luăm niște cărți", a mai spus ea.

În urma unei operaţii suferite la coloană, mama Iulianei Tudor a rămas imobilizată în scaunul cu rotile.

Prima zi în televiziune

"Eram extrem de timidă. Veneam cu bunul simţ şi simplitatea unei fete crescută într-un orăşel de provincie din judeţul Prahova. Părea că nu am ce căuta în lumea nebună a televiziunii. Intuiţia celor care m-au ales, însă, nu a dat greş. Am învăţat foarte repede şi am crescut foarte repede pentru un om care nu mai făcuse asta niciodată. Astăzi sunt convinsă că este ceea ce trebuie să fac şi ceea ce îmi place cu adevărat", a povestit Iuliana Tudor, într-un interviu pentru okmagazine.ro.

Vezi și: "Am abandonat visul de a deveni magistrat". Cum a ajuns Iuliana Tudor în televiziune: "M-au găsit în gară, pe peron"

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News