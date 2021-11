"Am abandonat visul de a deveni magistrat". Cum a ajuns Iuliana Tudor în televiziune: "M-au găsit în gară, pe peron"

Prima zi în televiziune

"Eram extrem de timidă. Veneam cu bunul simţ şi simplitatea unei fete crescută într-un orăşel de provincie din judeţul Prahova. Părea că nu am ce căuta în lumea nebună a televiziunii. Intuiţia celor care m-au ales, însă, nu a dat greş. Am învăţat foarte repede şi am crescut foarte repede pentru un om care nu mai făcuse asta niciodată. Astăzi sunt convinsă că este ceea ce trebuie să fac şi ceea ce îmi place cu adevărat", a povestit Iuliana Tudor, într-un interviu pentru okmagazine.ro.

"Am abandonat visul de a deveni magistrat"

"Am abandonat visul de a deveni magistrat pentru televiziune. Eram la Tulcea la un festival de folclor, luasem premiul al II-lea şi mă pregăteam să plec spre casă. Mi-am luat bilet spre Ploieşti şi aşteptam în gară să vină trenul. Pe peron, în difuzoare, aud că-mi este strigat numele şi sunt chemată la biroul de informaţii. M-am dus. Mă căutau la telefon de acasă, inclusiv profesoara mea de canto sunase după mine. Motivul: un casting de prezentatori la TVR care se organiza fix în acea zi şi la care fusesem chemată. Am aflat mai târziu că regretata Anca Fusariu, producător delegat atunci la TVR1, mă văzuse la Tezaur Folcloric, în cadrul unui concurs unde era şi o probă teoretică.

M-a auzit vorbind şi a spus: “Chemaţi-o la casting pe fata asta!” M-au căutat şi m-au găsit. La Tulcea-n gară, pe peron. Am schimbat biletul de tren şi am plecat la Bucureşti. La 15.30 eram în Gara de Nord. Castingul se termina la 16.00. Am ajuns val-vârtej nemachiată, nepieptănată, cu hainele de pe tren... ultima. Mi-au pus o mulţime de întrebări şi am trecut prin teste de tot felul, după care am plecat. Într-o săptămână, aveam să aflu că voi intra în direct ca prezentator într-o emisiune săptămânală realizată de Elise Stan. Şi aşa a-nceput!", a spus Iuliana Tudor.

"Acum 21 de ani, pluteam pe culoare"

"TVR este fascinantă şi astăzi. Pentru aceia care o mai preţuiesc pentru ce este şi nu o văd doar ca pe un loc de muncă oarecare. Acum 21 de ani pluteam pe culoare pentru că descopeream oamenii cu care am crescut: Marioara Murărescu, Elise Stan, Cristian Ţopescu, Dumitru Moroşanu, Titus Munteanu, Sanda Ţăranu, Cristiana Bota şi câţi alţii... Era şi este un miraj. Desuetul intervenea atunci la intervale mari de timp - ani de zile, incomparabil cu ce se petrece astăzi. Dinamica presei de acum impune viteză mare, schimbare permanentă. Cine sau ce devine desuet dispare pur şi simplu, nu mai există pentru public. Asta mi se pare fantastic în televiziune: că eşti într-o permanentă provocare cu tine. Şi niciodată nu e la fel", a spus vedeta TVR.