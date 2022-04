Iulian Dumitrescu (prim-vicepreședinte PNL) compară Congresul Cîțu vs. Orban cu alegerile din 2000 dintre Vadim și Iliescu

„La congresul de anul trecut am fost, din păcate, într-un fel de poveste Iliescu-Vadim, pe care sper să nu mai trăim vreodată în Partidul Național Liberal - între două rele am ales răul cel mai mic, iar în campania internă lungă și dură s-au provocat destule răni care au rămas și au rămas destule resentimente”, a spus Iulian Dumitrescu, citat de Mediafax.

La congresul PNL din 2021 au candidat pentru președinția partidului Ludovic Orban și Florin Cîțu.

Prim-vicepreședintele PNL Gheorghe Flutur este noul președinte interimar al partidului, iar Lucian Bode a preluat interimar funcția de secretar general al formațiunii, au decis, duminică, liderii BPN. Congresul va fi convocat pe 10 aprilie și va fi organizat la Palatul Parlamentului.

Sâmbătă, președintele Florin Cîțu și secretarul general Dan Vîlceanu au demisionat din funcții.

„Rolul acestei ședințe era foarte simplu - de a avea o discuție față în față cu colegii cu care am pornit la drum acum un an de zile pentru a da un suflu nou Partidului Național Liberal. Era o șansă pentru a le mulțumi că am lucrat împreună și că au fost și momente bune. (...) Aș fi vrut să îmi prezint, bineînțeles, demisia în fața colegilor mei nu s-a putut, nu au fost acolo, așa că doar am înregistrat-o la partid. În acest moment, am demisionat din funcție. Aș fi vrut o discuție serioasă cu colegii mei. Curajul, cred, le-a lipsit”, a spus Florin Cîțu.

Dan Vîlceanu spune că vrea să plece și de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, după ce vineri afirma că își dă demisia din funcţia de secretar general al PNL.

