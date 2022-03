Iulia Albu, critici la adresa vedetelor "operate" care mint: Mi se pare nociv. Ține de integritatea morală

"Mi se pare nociv ca toate persoanele publice din România să își ascundă de publicul lor intervențiile pe care le fac constant. Sunt de acord că, întrucâtva, asta ține de intimitatea fiecăruia, însă, atâta timp cât poți scoate pur și simplu o întrebare din interviu, a da un răspuns care este ridicol este deja ceva ce ţine de integritatea morală, un atribut care poate lipsi unei fete care apare în lenjerie intimă la TV, însă NICIODATĂ unui entertainer. Da, am şi alte intervenții pe care le fac periodic. Nu, nu am absolut nicio intervenţie la nivelul buzelor şi nu am acid hialuronic și, în mod cert şi vizibil, nu am silicoane", a spus Iulia Albu pentru viva.ro.

"Am făcut o operație de reducție a cornetelor nazale. Din păcate, nu am putut evita acest moment. Norocul meu a fost să fiu operată de către doctorul Răzvan Filip, care a înțeles exact ceea ce îmi doresc şi motivele pentru care o schimbare în felul în care arată o trăsătură definitorie a feţei mele îmi poate afecta negativ cariera. Am intrat în sala de operație cu protocolul semnat. Operația avea să NU îmi afecteze forma nasului. Şi a fost un succes", a mai spus vedeta.

"Asta nu are nicio legătură cu cine sunt eu ca persoană"

Recent, Iulia Albu a vorbit despre cariera sa, dar și despre modul în care se raportează la cei din showbiz.

"Eu separ foarte clar lucrurile: partea profesională de ceea ce sunt eu în particular. Atunci când comentez cum se îmbracă anumite persoane care au toate premisele să aibă apariţii de neuitat, dar nu o fac, voi fi acidă – pentru că eu consider că cei care lucrează în televiziune sunt datori publicului să fie un exemplu măcar din punct de vedere al imaginii, dacă nu şi moral. Dar asta nu are nicio legătură cu cine sunt eu ca persoană. În acelaşi timp, este de subliniat că nu joc un rol. Eu fiind prin pregătirea iniţială avocat definitiv - ulterior am făcut şi Facultatea de Arte şi am devenit critic de modă şi designer, este acelaşi lucru pentru mine ca un exerciţiu în faţa instanţei", a spus Iulia Albu,într-un interviu pentru okmagazine.ro.

"Este fascinant cât de mult se pot ataca unii pentru faptul că cineva îndrăzneşte să comenteze într-un fel negativ despre cârpele pe care le poartă. Este încă o dovadă a faptului că există o lume mică pe aceste scene mari ale showbiz-ului românesc. Însă nu am căutat niciodată să am prietenii în showbiz. Consider că este total contraproductiv. Nu văd cum ar putea lucrul acesta să fie pozitiv în viaţa mea. Prieteniile se consolidează între oameni cu interese comune, nu neapărat între oameni care apar pe aceleaşi scene", a mai spus criticul de modă.

