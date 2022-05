Iubita lui Ciprian Marica a fost filmată luându-și băiatul la PALME

Într-un material video realizat de paparazzi Spynews, pote fi observată iubita lui Ciprian Marica, Ioana Marcu. Aceasta are un scurt schimb de replici cu unul dintre fii săi, apoi recurge la câteva palme aplicate micuțului. Se pare că cel mic a devenit agitat, s-a dus către mama sa și a încercat să o lovească și să o scuipe, în acest context Ioana aplicându-i o corecție fizică.

Cei trei erau în parc, profitând de vremea frumoasă de afară. Pentru a le satisface poftele copiilor, Ioana le-a cumpărat popcorn. Unul dintre copii a scăpat cutia cu floricele de porumb pe jos, iar cei trei au plecat din parc alături de o altă mămică și fiul ei.

Din cauza cutiei de popcorn scăpate pe jos, copilul s-a enervat și a început să își lovească mama, moment în care aceasta i-a tras o palmă. Cei trei au mai petrecut ceva timp în parc, apoi au plecat spre casă.

Ciprian Marica a trecut peste incidentul cu prosopul

Ciprian Marica a răbufnit pe rețelele de socializare la sfârșitul anului trecut, după ce i-au ajuns glumele legate de modul în care s-a prezentat în urmă cu mai bine de doi ani, după ce a fost prins în fapt cu soția altcuiva. Acesta a ieșit din camera de hotel doar cu prosopul pe el, dându-i astfel timp soției infidele să se îmbrace.

”O situație stânjenitoare pentru mine, o situație în care am greșit și în care nu trebuia să mă aflu. Nu am fost și nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu. Cert este că mi-am asumat. Am înțeles și am învățat din acest lucru.

Consider că aceste lucruri mă privesc pe mine și pe familia mea. Am reușit să trecem peste și să depășim acest moment. Mai departe nu rămâne nimic de spus, că suntem suma lucrurilor pe care le facem și vreau să cred că nimeni nu-i perfect. Facem lucruri bune, dar și greșim. A fost un lucru greșit, pe care mi l-am asumat!', spunea Ciprian Marica, la acea vreme.

Marica a scris în decembrie pe pagina sa de socializare, revoltat că glumele legate de el din ultimii ani.

„Mai fraților, lămuriți-mă și pe mine. Așa de triști să fie unii de pe aici, în mai bine de doi ani să nu li se fi întâmplat nimic interesant în viață? Au rămas blocați la faza cu prosopul, să nu mai fi trăit în atâta amar de timp altceva care să le ofere gelozie, interes sau plăcere? Iar dacă sunt și d-ăștia mai fricoși, stați, măi, liniștiți că n-am timp să trec pe la voi! Hai să aveți Sărbători fericite! Bucurați-vă de viață, că nu trăiește nimeni în locul vostru!”, a fost mesajul transmis de Ciprian Marica pe Facebook.

