Îți poți cumpăra o casă în România sau... o insulă în Canada cu tot cu locuința cu patru dormitoare, dar și cabana de oaspeți. La pachet, intră și bărcile

Insula Duval (Duval Island) este o insulă privată din Ontario, Canada. Acum, insula este pe piață, scoasă la vânzare cu 380.000 de dolari. Pe insulă, inclusă în preț, se află o casă cu patru dormitoare și o casă separată de oaspeți. În Canada, sufrageria (locul unde se ia masa) sau camera de zi (livingul) nu se numără la numărul de camere ale unei locuințe. Insula are 5,40 acri, deci undeva la peste 21.000 de mp.

Un alt element foarte apreciat în Canada este vederea sau priveliștea ce o oferă orientarea casei și împrejurimile, iar casa de pe insula Duval și cabana dedicată oaspeților oferă vederi minunate către lac.

Proprietatea, listată de Private Islands Inc., este situată în localitatea Echo Bay. Listarea casei o descrie ca un loc plin de liniște și de pace: ”Pacea te cuprinde pe măsură ce pui piciorul pe idilica insulă Duval”. ”Cu priveliști nestingherite de milioane de dolari, apusuri de soare și trasee magice printre pinii albi maiestuoși, această casă de vară va fi cu siguranță escapada ta de vis” mai arată descrierea.

Din dormitorul principal al casei, se aude apa liniștitoare a lacului. În plus, vei avea parte de priveliști uluitoare atât de pe terasa acoperită, unde poți lua masa, cât și de pe cea deschisă, mult mai mare. De asemenea, casa are soluții de back-up pentru energie electrică, cum ar fi panourile solare și generatorul. Cabana pentru oaspeți are o zonă de înot cu nisip și dormitoare suplimentare. Toate ferestrele, mobilierul, ușile și podelele din cabana de vacanță sunt noi.

La pachet, cumpărătorul primește și pontonul, dar și mai multe bărci - cu vâsle și cu motor, precum și un caiac pentru două persoane, insula fiind la doar câteva minute de portul de agrement.

Poate părea uluitor pentru românii care, cu 100.000 de euro, abia-și găsesc un apartament cu trei camere în capitală, de până-n 100 de mp. Dar, în același timp, ar putea ridica semne de întrebare cu privire la valoarea produselor scoase pe piață și a banului pe care-l oferim și pentru ce îl oferim, ce primim la schimb.

Cum calculezi valoarea reală a unui apartament

Economistul Iancu Guda a dezvăluit cum calculezi valoarea corectă a unui apartament. ”Se determină foarte simplu, în doar câteva secunde. Valoarea este importantă pentru a decide dacă prețul este corect. Un cumpărător înțelept decide să facă tranzacția atunci când prețul este mai mic sau egal cu valoarea, în timp ce vânzătorul dorește să obțină un preț cât mai mare. (...)

Unii manipulează și spun că valoarea nu este importantă când cumperi o proprietate imobiliară. Totuși, nu este adevărat. Investiția este importantă indiferent de scopul achiziției, este înțelept să știi pe ce ai dat banii, cât valorează. Motivul este foarte simplu: banii nu se obțin gratuit. Ai muncit, ai luat un credit și vei plăti dobândă sau ai pierdut multe alte oportunități de investiții. Întotdeauna este bine să știi valoarea imobilului. În al doilea rând, unii manipulează și folosesc reperul tranzacțiilor recente din zona unde este amplasat imobilul. Aceasta nu spune nimic despre valoarea pe termen lung a imobilului. Folosind această analiză relativă, o garsonieră medie era evaluată la 70.000 - 80.000 de euro în 2008, desigur, într-un mod total eronat. (...)

Unii vând iluzia că imobiliarele sunt cea mai bună investiție, pentru că prețul e în continuă creștere. Nu e adevărat, prețul variază în funcție de cerere și ofertă.

Valoarea apartamentului depinde de cât produce imobilul respectiv, prin veniturile viitoare pe care le poate genera prin chiria încasată. Formula care trebuie folosită este foarte simplă: chiria lună x 12 luni x 15 ani - 20% (taxe, uzură morală).” a arătat Iancu Guda, la Digi24.

Și dincolo de prețul calculat al produsului, după cum vedem mai sus, o locuință ar trebui să ofere mai mult decât liniștea că ai făcut o investiție bună, corectă, pentru că, așa cum greșit se transmite în ultimul timp, nu plătești doar ce cumperi, ci plătești și zona: ce vezi, ce primești la schimb când ieși din casă. De la priveliști, la liniște și alte servicii. Un subiect care, din păcate, în România, nu doar că nu există, dar n-a existat vreodată, la modul general vorbind, al pieței. Desigur, pot exista excepții, despre care am putea presupune că nu se încadrează în prețul real al unui apartament.

