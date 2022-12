Istvan Kovacs, doar rezervă la CM 2022. Adrian Porumboiu: Îl trimite acasă. E politică de la un cap la altul

"Kovacs la pregătirea fizică e cel mai tare. Îi bate pe toți. Sunt lucruri care ne scapă nouă, poate despre comportament sau ce crede Collina despre el. Nu înțeleg comportamentul lui, de să să îl țină 7 meciuri ca arbitru de rezervă.

Dacă nu a arbitat în grupe, îl trimite acasă. Dacă nu a arbitrat în grupe niciun meci.... Totul e politică de la un cap la celălalt. Chiar desemnarea țării Qatar, totul a fost politic. Când vorbești de politic, te gândești și la bani mulți. Una fără alta nu se poate”, a declarat Adrian Porumboiu, citat de Adevărul.

Crăciunescu îl contrazice. Care este avantajul lui Kovacs

"Am o informație despre Istvan Kovacs că el a venit la Campionatul Mondial ca arbitru suport, adică pe lista de rezerve. Așa s-a făcut acum, de asta a fost numai arbitru de rezervă, poate să arbitreze numai dacă se accidentează cineva.

Ce îl avantajează pe el e că pe lista suport sunt trecuți cei tineri, care sunt de perspectivă. I se va da un meci doar dacă se va accidenta cineva și va fi ales el de pe lista suport. E un mare succes pentru noi și pentru el, îl felicit că a ajuns acolo.

E la un Campionat Mondial, câștigă niște bani foarte frumoși și e bine pentru el, cum să nu fie. Sper să prindă un meci, dar cu cât se avansează mai mult în competiție e din ce în ce mai greu”, a spus Ion Crăciunescu la Digi Sport.

Istvan Kovacs, primele declaraţii după sezonul care l-a dus la Cupa Mondială: Tratez fiecare meci ca şi cum ar fi ultimul

”Sunt fericit, mândru că am putut să reprezint România la acest nivel. M-am pregătit normal, ca pentru orice alt meci, nu am vrut să schimb nimic din pregătirea mea. Nu am niciun ritual. Țin telefonul deschis, dar mă uit la mesaje doar după terminarea partidei. Nu citesc presa, mă focusez doar pe ce am de făcut. A fost o finală disputată între două echipe bune. A fost un ritm bun de joc. După semifinala din Liga Campionilor (n.r. Manchester City - Real Madrid 4-3) am primit mai multă atenție din partea presei internaționale. Multe persoane au spus că mă urmăresc mai atent.

A fost un moment la Mioveni în care un copil mi-a cerut o poză. Pe lângă el au mai venit încă 30. Sper ca pe viitor să fie un exemplu, dar să știe că meseria asta e una frumoasă. Mă simt mândru că am putut să le fac o zi fericită.”, a declarat Istvan Kovacs, pentru FRF TV.

”Mă simt onorat să fiu la Campionatul Mondial, a fost un moment deosebit la care am visat de mic, reprezentând România după Ioan Igna, alături de Nicolae Rainea, pe care nu i-am putut vedea la TV. Faptul că eu am fost selectat, m-am simțit emoționat, dar mândru că am ajuns la acest nivel. Nu o să schimb nimic din pregătirea mea și o să mergem acolo să facem o figură frumoasă. Tratez fiecare meci ca și cum ar fi ultimul din cariera mea. Săptămânal citesc legile jocului. Îmi place istoria”, a mai precizat Istvan Kovacs.

Kovacs, lăudat la finala Conference League

"Vreți să vedeți un #atlet? Mutați pe Roma - Feynoord, finala Conference League și îl veți vedea pe Istvan Kovacs. Nu doar că a ținut pasul cu Tammy Abraham, într-un sprint, dar i-a lăsat în urmă pe ceilalți jucători ofensivi ai Romei. Se antrenează mai tare decât jucătorii", a scris, uimită, Christina Unkel, una dintre marile arbitre ale SUA, citată de Eurosport.

