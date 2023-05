„Vorba lui Țuțea, pot să-mi scoată rușii și ochii spun că Moldova este pământ românesc și trebuie să se întoarcă acasă. Dacă nu o spunem răspicat, greșim și ca stat. RFG-ul niciodată n-a spus că RDG-ul e altceva. Trebuie s-o afirmăm: este pământ românesc și sperăm să se întoarcă acasă. Restul sunt mici detalii, că-i sprijinim, că Republica Moldova, trebuie spus: e Patria, trup din trupul Țării, și va trebui să devină românească. Nu avem ce negocia. Cel puțin eu nu am ce negocia. Am văzut și teoriile apărute acum, că o să ne trezim cu o minoritate rusă-găgăuză, la București, că o să vorbească limba rusă în Parlamentul României, dar Basarabia și Bucovina sunt teritorii românești. Și uitați-vă pe hartă, Țările Baltice sunt libere, Finlanda din mare ducat a aderat și ea la NATO.

În 1917, Basarabia și Bucovina au venit exact în același context, al Rusiei căzute. Este un moment extrem de prielnic, dar să vrea ei. În România sunt făcute sondaje, 90% dintre oameni vor reunificarea, la ei nu vor. Ori avem tratatele de la Helsinki care ne spun cum se poate modifica granițele pe timp de pace: ori voință națională, referendum, și ne e frică să facem referendum în Basarabia, că ne fac rușii, ne-au mai făcut varză de vreo câteva ori, poate să ne dea cu 70-80% că iese invers, ori prin voința celor două parlamente. Republica Moldova are o Constituție „tâmpită”, în afară că-i neutră, ei trebuiau demult să-și schimbe Constituția. Ce este aia „stat neutru”? Înseamnă că ești „meniu” când ești neutru. Iar Parlament Unicameral, cu 100, niciodată n-o să facem acolo majoritate. Cum n-am făcut nici în Sfatul Țării. A trebuit să intervină Marghiloman, cu Inculeț și alții, că nu ne lasă. Poduri de flori facem câte vreți. Tot ajung acasă, că n-au încotro. Chit că nu vor nici ai lor”, a spus conf. univ. dr. Florian Bichir.

