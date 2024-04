Israelul a decis să atace Iranul, anunță Channel 12 / UPDATE

Update 2: Daniel Hagari, purtătorul de cuvânt al IDF, a ieșit în fața presei israeliene pentru a face primele declarații după ședința de cabinet de război.

"Am ajuns în această seară la Nevatim. M-am întâlnit cu șeful bazei și cu echipajul tehnic. Toți participă la operațiunea 'Scut de Fier'. Șeful bazei și-a exprimat aprecierea pentru pregătire și pentru resursele tehnice. Este vorba de contracararea atacului provocat de Iran. Am putut să vedem loviturile în bază. Este vorba de o pagubă minusculă a infrastructurii, câteva lovituri într-un teritoriu deschis, câteva pagube la o clădire administrativă. Aceste pagube mici vor fi reparate în câteva zile. În această seară am pregătit avioane pentru a proteja spațiul aerian al țării. Astăzi, la granița cu Libanul au fost răniți 4 soldați israelieni. Unul dintre ei a fost dus la spital. Îi urez însănătoșire grabnică. Noaptea trecută am atacat multiple ținte ale Hezbollahului. Am eliminat zeci de teroriști și infrastructură teroristă în Liban. Ne-am decis asupra înlăturării restricțiilor din spațiul Comandamentului Domestic. Noi vom anula, în primul moment în care se poate, toate restricțiile. Suntem în război pe câteva fronturi. Totul se poate schimba de la un moment la altul, atât indicațiile cât și restricțiile. În această seară, la baza Nevatim, nu uităm nici pentru un singur moment de cei răpiți care încă sunt ținuți în Gaza în condiții grele. Încercăm să-i aducem acasă cât de repede posibil. Datorită nivelului înalt de performanță al piloților, dar și al echipamentului antiaerian și a aliaților noștri a fost dejucat atacul. Trebuie să facem tot ceea ce este necesar pentru apăra statul Israel și vom face acest lucru în momentul în care ne vom decide. (...) Acționăm oriunde există amenințări pentru statul Israel", a declarat Daniel Hagari, purtătorul de cuvânt al IDF.

Update: "Această lansare a atâtor rachete, rachete de croazieră și drone pe teritoriul israelian va fi întâmpinată cu un răspuns", a declarat șeful Statului Major Herzi Halevi, vorbind de la baza aeriană Nevatim din sudul Israelului, care a suferit unele pagube în urma atacului, potrivit Reuters.

Știre Inițială: Canalele Israeliene de televiziune, în special Channel 12, anunță că la sfârșitul ședinței de cabinet de război s-a decis să se răspundă Iranului. Militarii din aviație au terminat tot ceea ce înseamnă organizarea pentru o acțiune.

De asemenea, se așteaptă declarațiile de presă ale Amiralului Daniel Hagari. Este foarte posibil ca acest lucru să se facă de la baza aeriană Nevatim. Nevatim a fost lovită în atacul Iranului de sâmbătă seara, fiind și punctul din care au plecat avioanele israeliene când au atacat consulatul iranian din Siria. Totodată, United Air Lines și-a amânat zborul către Tel Aviv din această seară, alimentând speculațiile conflictului, conform Antena 3 CNN.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News