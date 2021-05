Israel, scene de coșmar. Trei morți și peste 100 de răniți, în urma atacurilor cu rachete. VIDEO

Cel puţin o persoană a murit, marţi seară, la periferia oraşului Tel Aviv, în urma unui atac cu rachetă, astfel că bilanţul a ajuns la trei morţi în Israel, iar în orăşelul israelian Lod se înregistrează confruntări armate între etnici arabi şi israelieni, afirmă surse citate de presa israeliană, transmite Mediafax.

Numeroase rachete au fost lansate, marţi seară din teritoriul palestinian Fâşia Gaza spre Israel. O femeie a fost ucisă, iar alte persoane au fost rănite în zona Rishon Lezion, la periferia sudică a oraşului Tel Aviv. În localitatea Holon, situată în apropiere, un autobuz a luat foc după ce a fost lovit de o rachetă. Cel puţin trei persoane, inclusiv o fetiţă de cinci ani, au fost rănite în acest incident, conform site-ului Ynetnews.com.

VIDEO: Footage of the moment of impact of a rocket in Holon, south of Tel Aviv tonight. - @TheIsraelink pic.twitter.com/aE1PZcIP7z — Conflict News (@Conflicts) May 11, 2021

Peste 500 de rachete, lansate de Hamas



În total, în Tel Aviv au fost rănite aproximativ 30 de persoane, conform informaţiilor preliminare. Grupurile fundamentaliste Hamas şi Jihadul Islamic au lansat peste 500 de rachete, în ultimele 36 de ore, din Fâşia Gaza spre teritoriul israelian. Bilanţul actual în Israel este de trei morţi şi peste 120 de răniţi.

Situaţia este foarte gravă în orăşelul israelian Lod, situat la periferia sud-estică a oraşului Tel Aviv. Localnici de etnie arabă sunt implicaţi în confruntări armate cu agenţi ai serviciilor de securitate israeliene. Primarul oraşului, Yair Revivo, i-a cerut premierului în funcţie, Benjamin Netanyahu, să declare starea de urgenţă în oraş şi să trimită armata.

"Criza este prea gravă pentru a fi gestionată de poliţie. L-am sunat pe premier pentru a-i cere să declare starea de urgenţă în Lod. Trebuie chemată armata. Este un eşec al sistemului de guvernare. Este un incident uriaş, o Intifadă a etnicilor arabi israelieni. Tot ce am făcut aici în ultimii ani pentru coexistenţă s-a dus. Tot Israelul trebuie să ştie că situaţia a fost pierdută de sub control. Este de neconceput. Sinagogile sunt incendiate. Sute de maşini au ars. Sute de criminali arabi se plimbă pe străzi. A izbucnit războiul civil în Lod. Comunitatea naţionalistă de evrei ortodocşi de aici are arme. Eu îi implor să se retragă, dar este de înţeles că vor să îşi apere casele. Casele evreilor sunt atacate cu sticle incendiare. Situaţia este incendiară", a afirmat primarul din Lod, citat de cotidianul Times of Israel.

ALCALDE DE LOD, ISRAEL: "Hemos perdido completamente el control de la ciudad, y las calles están presenciando una guerra civil entre árabes y judíos". Los residentes están siendo evacuados de sus hogares. Israel está trasladando el Border Battation de Cisjordania a Lod. pic.twitter.com/GC7axDMsBy — Inversiones Sáenz (@InversionesSaen) May 12, 2021

Starea de urgență, declarată de premierul Netanyahu



Imediat după apelul primarului, premierul Benjamin Netanyahu a decretat starea de urgenţă în orăşelul Lod şi a decis suplimentarea efectivelor serviciilor de securitate. Conform bilanţului preliminar, cel puţin 12 persoane au fost rănite în confruntările din Lod, două fiind în stare gravă.

Statele Unite au anunţat că menţin angajamentele privind apărarea Israelului şi au lansat un apel la calm adresat tuturor părţilor. "Toate părţile trebuie să reducă tensiunile, trebuie să aplice măsuri practice pentru calmarea situaţiei", a declarat secretarul de Stat american, Antony Blinken.

În Fâşia Gaza, bilanţul raidurilor aeriene israeliene împotriva mişcărilor fundamentaliste Hamas şi Jihadul Islamic a ajuns la 32 de morţi şi 220 de răniţi. Armata israeliană a anunţat că a eliminat 18 militanţi islamişti, inclusiv patru lideri ai grupurilor teroriste.

Confruntările militare dintre Israel şi grupuri islamiste palestiniene au izbucnit în contextul violenţelor dintre israelieni şi palestinieni produse în zona centrului vechi al oraşului Ierusalim.