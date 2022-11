Își închiriază soțul cu 40 de lire. Ideea de afacere i-a venit după ce a ascultat un podcast

O femeie a decis să își deschidă o afacere care se anunță a fi prosperă. Își închiriază soțul pentru 40 de lire pe oră, iar anunțul se adresează în principal femeilor. Laura Young, în vârstă de 38 de ani, are în prezent trei copii, iar cheltuielile familiei sunt pe măsură.

Aceasta a avut o idee strălucită, după ce a ascultat un podcast al unui bărbat care montează mobilă. Cunoscând abilitățile soțului său, i-a oferit serviciile prin intermediul unor platforme de reclamă și pe Facebook, iar în prezent agenda domnului Young este plină până la finalul lunii.

James și doi dintre copiii săi suferă de autism

Practic, Young poate ajuta pe oricine să asambleze sau să mute mobilă, să monteze un televizor, să pună perdele, tapet și poate fi contactat de oricine are nevoie de o mână de ajutor la activitățile gospodărești, mai ales femeile singure.

"Nu m-am aşteptat niciodată ca afacerea să crească atât de rapid. A trebuit să începem să refuzăm cereri şi să ne reducem orele de

lucru, aşa că acum îl închiriez de luni până vineri, de la 9.00 la 17.00”, a spus Laura, conform The Mirror.

James a fost nevoit să renunţe la slujba sa principală dintr-un depozit pentru a răspunde la toate apelurile şi pentru a avea grijă putea avea grijă de cei trei copii ai săi împreună cu soția sa. Doi dintre copii suferă de autism, iar James a fost diagnosticat şi el cu autism în urmă cu 4 ani.

”El vede lucrurile diferit”

"Este foarte bun la construit lucruri şi nu respectă instrucţiunile. Are o minte metodică şi ştie să gândească în afara schemei. El vede lucrurile diferit. Primul client a avut nevoie de înlocuirea unui cadru de uşă, iar de atunci cererile au curs. A trecut de la un pachet normal la mult mai mult, cum ar fi aşezarea unui covor şi reconstruirea unui perete", a spus Laura.

James nu prestează servicii electrice sau sanitare. Totodată, cuplul nu taxează pe lucrare, ci pe oră: 40 de lire sterline sau 250 de lire sterline pe zi.

Fostul proprietar i-a lăsat un mesaj sub tapet

După ce se mută într-o casă nouă, majoritatea oamenilor abia așteaptă să-și pună amprenta și să înceapă să redecoreze. O femeie a avut o surpriză de zile mari după ce a descoperit un mesaj de la fostul proprietar al casei, când dădea jos tapetul de pe pereți. Sub tapetul din anii 1990 se afla o mică notă care detalia de câte rulouri ar avea nevoie când va veni timpul să redecoreze camera, scrie The Mirror.

Mesajul indica astfel: „Dacă veți avea vreodată nevoie să tapetați din nou această cameră, va fi nevoie de opt role de tapet. Am cumpărat doar șase role la 17 lire per rolă pe 5/12/97 și nu am avut destule. Jon 21/12/97."

O imagine a notei a fost distribuită pe Reddit de utilizatorul Brilliantas și a strâns peste 66.000 de voturi pozitive și aproximativ 700 de comentarii. Citește mai multe AICI

Casa din ”Singur acasă” poate fi închiriată pentru o noapte, la licitație

Casa din ”Singur acasă”, care se află în Winnetka, Illinois, o suburbie a orașului Chicago, a fost scoasă la închiriat pentru o noapte, prin platforma Airbnb. Licitația pornește de la prețul de 25 de dolari, potrivit postului de televiziune ABC din Chicago.

Locuința unde s-a filmat cunoscutul film de Crăciun ”Singur acasă” / ”Home alone”, comedie lansată pe 16 noiembrie 1990, are trei etaje și este disponibilă pentru patru persoane, doar pentru noaptea 12 decembrie. Oferta e parte dintr-o promoție a sezonului de vacanță a remake-ului Disney+ ”Home Sweet Home Alone”. Află mai multe AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News