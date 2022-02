IRONIE după ce ”plagiatul” lui Ciucă a ajuns să fie anchetat de Parchetul General: ”Mai bine la EPPO!”. Aluzie la Kovesi

Teza de doctorat a premierului Nicolae Ciucă a ajuns la Parchetul General. Procurorii au ridicat documentele de la Universitatea Națională de Apărare. În 18 ianuarie, în baza acelor documente, a început analiza tezei de doctorat a prim-ministrului, vizată de acuzații de plagiat. Pe numele premierului, în această speță, ar exista o plângere penală de plagiat.

În spațiul public au apărut și primele ironii și glume.

Conform unui mesaj care circulă pe rețelele sociale, ”Nu e bine că Parchetul General anchetează plagiatul (n.r. presupusul plagiat) lui Ciucă! Ar trebui să-l ancheteze chiar Parchetul European (EPPo n.r.), că doamna Kovesi se pricepe de minune la plagiate”.

Citește și: Plagiat Kovesi vs. Ciucă. Bogdan Chirieac: Comunicatul lui Iohannis mi se pare important

EXCLUSIV Mugur Ciuvică: ”Mă uit cu SCÂRBĂ la ce se întâmplă legat de plagiat”. Reminder despre Kovesi

Premierul Nicolae Ciucă a devenit doctor în științe militare în 2003. Teza de doctorat ar fi plagiată, scrie pressone.ro. Conform jurnalistei Emilia Șercan, vorbim despre 42 de pagini din 138 care ar fi plagiate. Cel puțin 19 pagini din teza de doctorat a premierului Nicolae Ciucă ar fi avut ca sursă de inspirație alte două teze de doctorat susținute anterior la Universitatea Națională de Apărare ”Carol I” (UNAP). Una dintre tezele de doctorat folosite în acest sens ar fi fost coordonată chiar de către îndrumătorul lui Nicolae Ciucă.

”Ca urmare a interesului manifestat public față de teza de doctorat „Dimensiunea angajării armatei României în operațiuni întrunite multinaționale”, pe care am susținut-o în anul 2003, la Universitatea Națională de Apărare (UNAp), am decis să solicit analizarea lucrării de către Comisia de Etică a UNAp - Instituția Organizatoare de Studii de Doctorat în care s-a susținut teza de doctorat care are un pronunțat caracter specific domeniului Științe Militare.” transmitea imediat premierul.

Citește mai mult aici: Nicolae Ciucă este acuzat de plagiat în teza de doctorat. Prima reacție a premierului/ UPDATE

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News