Irinel Columbeanu a rămas cu SECHELE după vindecarea de COVID-19

Irinel Columbeanu a stat în spital, infectat cu Sars-Cov-2, între 17 și 27 septembrie. Acesta a început să se simtă rău când era acasă, singur, însă nu s-a temut niciodată pentru viața lui.

”Obosesc repede! Eu simt că, în timp, voi recupera și acest mic handicap care a mai rămas. În spital nu am avut stări mai grele, am ajuns acolo, am fost internat și am observat că nici eu și nici ceilalți colegi de salon nu aveam manifestări violente”, a povestit Irinel Columbeanu la Antena Stars.

Record absolut în bilanțul coronavirus. Cel mai mare număr de infectări, decese și bolnavi în ATI

România bate marți un record absolut în pandemie. Depășește pentru prima dată pragul de 16.700 de infectări, 440 de decese și 1.660 de bolnavi în ATI

Până astăzi, 12 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.382.531 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 4.205 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

1.188.975 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 16.743 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 260 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.466 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Până astăzi, 40.071 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 11.10.2021 (10:00) – 12.10.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 442 de decese (226 bărbați și 216 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Botoșani, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și Municipiul București.

Dintre cele 442 decese, 2 au fost înregistrate la categoria de vârstă 20-29 ani, 4 la categoria de vârstă 30-39 ani, 20 la categoria de vârstă 40-49 ani, 34 la categoria de vârstă 50-59 ani, 112 la categoria de vârstă 60-69 ani, 139 la categoria de vârstă 70-79 ani și 131 la categoria de vârstă peste 80 ani.

410 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 10 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 22 de pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

Nu sunt raportate decese anterioare intervalului de referință. În intervalul de referință (ultimele 24 de ore) au fost înregistrate 442 decese.

Din totalul de 442 pacienți decedați, 397 erau nevaccinați și 45 vaccinați. Cei 45 de pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între 49 și 91 de ani. 44 dintre pacienții decedați vaccinați prezentau comorbidități, iar unul nu a avut comorbidități declarate.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 17.141. Dintre acestea, 1.667 sunt internate la ATI. Din totalul pacienților internați, 467 sunt minori, 428 fiind internați în secții și 39 la ATI.