Irina Begu, eliminată de la Wimbledon de Jelena Ostapenko

Begu (31 ani, 43 WTA), care şi-a egalat cel mai bun rezultat al său la Wimbledon, realizat în 2015 şi 2021, s-a înclinat după o oră şi 28 de minut.



Irina a jucat bine în primul set şi s-a impus cu 6-3, dar a fost dominată clar în următoarele două manşe de letonă, semifinalistă la Wimbledon în 2018.



Begu a încheiat cu 6 aşi, dar a făcut şi 9 duble greşeli, în timp ce Ostapenko a avut un singur as şi 7 duble greşeli, dar şi procentaje mai bune la punctele făcute cu ambele servicii. Ostapenko a totalizat 28 de mingi direct câştigătoare şi a făcut 27 de erori neforţate, în timp ce Begu a avut 15 winners şi 20 de erori neprovocate.



Begu o învinsese pe Ostapenko (25 ani, 17 WTA), a 12-a favorită, în ambele partide anterioare, cu 6-3, 6-3 în 2014, în Fed Cup, şi cu 6-3, 6-3, în 2018, în primul tur la Madrid.



Irina Begu s-a ales cu un cec de 120.000 de lire sterline pentru participarea sa.



Singura reprezentantă a României pe tabloul feminin de simplu, din şapte în primul tur, a rămas Simona Halep, care va juca sâmbătă în turul al treilea contra polonezei Magdalena Frech, scrie Agerpres.

Halep, mesaj superb pentru Flipkens la finalul turului II

"Azi nu e despre meciul meu, ci despre ea. Mă bucur că am putut să joc ultimul meci pentru ea. Am vorbit în trecut despre asta, dar acum emoţia e mult mai mare. Am tremurat înaintea acestui meci, antrenorul meu poate confirma. Kirsten joacă foarte bine, e o campioană. Vreau să o felicit pentru întreaga carieră, ne va lipsi. Mult noroc în cele ce urmează!", a punctat şi Simona Halep.

"Sunt foarte emoţionată, e meciul meu de rămas bun. Faptul că îmi pot încheia cariera la simplu împotriva unei campioane ca Simona Halep e un vis devenit realitate. Întotdeauna Wimbledon va fi un loc special pentru mine, mă bucur că am putut să îmi iau la revedere aici, pe acest teren, împotriva unei mari campioane", a declarat Flipkens la finalul partidei.

Magdalena Frech, optimistă înainte de meciul cu Halep

”Am jucat deja de două ori, cel mai recent la Australian Open, unde meciul a fost chiar echilibrat. Poate că a treia oară va fi cu noroc și voi fi câștigătoare. Nu mă gândesc că e campioana de la Wimbledon 2019.

Sigur, mi-aș fi dorit o adversară mai ușoară să ajung în turul patru fără probleme. Știu că va fi un meci greu și mă aștept la asta”, a declarat Magdalena Frech, înaintea meciului cu Simona Halep.

