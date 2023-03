Iohannis, vizită în Singapore. 'Discuții excelente' cu omologul Halimah Yacob = foto

'Discuții excelente cu președintele Republicii Singapore, Halimah Yacob, privind modalitățile de aprofundare și extindere a relațiilor noastre bilaterale, bazate pe aceleași valori și principii', a scris președintele Klaus Iohannis, vineri dimineață pe Twitter

Excellent discussions with the President of the Republic of Singapore Halimah Yacob on ways to deepen and expand our bilateral relations ????????-????????, based on the same values and principles. pic.twitter.com/xnGloRDDjY