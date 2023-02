Iohannis participă alături de Duda, Biden și Stoltenberg la reuniunea extraordinară a Formatului Bucureşti 9 organizat la Varșovia

Summitul B9 se desfăşoară în contextul împlinirii unui an de la declanşarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, la 24 februarie 2022, şi are ca obiectiv continuarea coordonării dintre Aliaţii de pe Flancul Estic al NATO şi SUA, pe fondul provocărilor de securitate generate de război.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, agenda discuţiilor vizează continuarea sprijinului multidimensional pe care statele aliate, inclusiv cele participante la Formatul B9, îl acordă Ucrainei, susţinerea pentru aspiraţiile sale euroatlantice, precum şi demersurile continue ale NATO de întărire a posturii sale de descurajare şi apărare pe Flancul estic.

Vor fi abordate, de asemenea, modalităţile de tragere la răspundere a Rusiei, prin instrumente de drept internaţional, pentru crimele comise în Ucraina. O atenţie specială va fi acordată şi partenerilor vulnerabili, precum Republica Moldova, confruntată cu provocări crescute de securitate, a informat sursa citată.

Principalele declarații:

- În urmă cu un an, războiul a fost declanşat pentru căderea Kievului. Abia m-am întors de acolo. Kievul rămâne în picioare, liber. Când Rusia a invadat, întreaga lume s-a aflat în faţa unui test. Toate democraţiile au fost supuse unui test.

- Răspundem sau alegem să ne uităm în cealaltă parte? Vom fi puternici sau slabi? Am răspuns. Am fost puternici, am fost uniţi, iar lumea nu se va uita în partea cealaltă.

- Când Putin a cerut tancurilor sale să intre Ucraina, a crezut că noi vom da înapoi. S-a înşelat amarnic! Democraţia a fost mult prea puternică. A fost nevoit să se retragă. Răspunsul Ucrainei a fost simplu și profund: toți aliații NATO au fost uniți

- Putin a crezut ca liderii lumii democratice vor fi foarte slabi, dar nu a fost aşa! A văzut o ţară a cărei guvern este condusă de un om plin de curaj - preşedintele Zelenski.

- Vrem ca oamenii din Republica Moldova să-și câștige libertatea. Doamne președinte Maia Sandu, suntem mândri să fim alături de dumneavoastră. Vă rog, aplauze pentru Maia Sandu.

- Putin nu se mai îndoieşte de cât de puternică este alianţa noastră, dar se îndoieşte de convingerile noastre, de sprijinul nostru pentru Ucraina. Nu ar trebui să existe îndoieli. Sprijinul nu va fi diluat,. NATO nu va fi divizat.

- Ucraina nu va fi niciodată o victorie pentru Rusia. oamenii liberi refuza să trăiască într-o lume a întunericului şi a lipsei de speranţă.

- Dacă Rusia ar opri invazia Ucrainei, acest război s-ar încheia. Dacă Ucraina se opreşte şi nu se mai apară în fața Rusiei, acesta ar fi finalul Ucrainei. De aceea, ne asigurăm că Ucraina poate să se apere. Vezi continuarea aici!

