Ioana Constantin, mesaj de ziua Armatei Române: Să prețuim jertfa lor pentru libertate și să le arătăm respectul cuvenit

"Onoare militarilor Armatei Române!

Să prețuim jertfa pentru libertate și devotamentul excepțional!

În ultimii 2 ani, în plină criză sanitară, Armata a construit spitale de campanie și a transportat echipamente medicale. Iar aliații noștri din NATO au fost parte activă, într-o solidaritate extraordinară, în lupta cu pandemia. Gândurile noastre merg azi, cu uriașă recunoștință, către toți cei care au pus Țara mai presus de viața lor și către familiile lor! Să nu îi uităm pe veteranii de război, cei care ne sunt modele de viață! Să prețuim jertfa lor pentru libertate și să le arătăm respectul cuvenit. Sumele derizorii pe care statul a înțeles să le plătească drept indemnizații vorbesc despre micimea politicienilor, nu despre cine sunt de fapt acești oameni cărora le datorăm enorm.

Profesionalismul și devotamentul Armatei Române au transformat România într-un aliat respectat în NATO, iar parteneriatul nostru nord-atlantic înseamnă libertate, prosperitate, pace. La fel cum, în toate misiunile UE, OSCE, ONU au arătat profesionalism și curaj.

Au plătit cu viața în misiunile din Afganistan, Irak, Bosnia – Herțegovina, au fost răniți în teatrele de operații. Să întoarcem gândurile noastre de profund respect către familiile lor. Să înțelegem deplin jertfa, lacrimile, curajul, devotamentul. Avem obligația ca stat să asigurăm Armatei Române resursele financiare pentru a crește la standardele aliaților.

La mulți ani Armatei Române!

La mulți ani rezerviști și veterani de război!

La mulți ani, militari români!", a scris Ioana Constantin pe pagina de Facebook.

Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Armatei Române. Președintele a ținut un discurs în cadrul ceremoniei militare organizate la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I.

"Domnule Prim-ministru,

Domnule ministru al apărării,

Membri ai Guvernului,

Parlamentari,

Distinși veterani de război,

Dragi militari,

Onorată audiență,

Când spunem Armată, spunem eroi. Pe ei îi cinstim astăzi, pe eroii noștri căzuți la datorie, cei care, cu prețul sacrificiului suprem, au apărat independența, suveranitatea și unitatea patriei noastre. Sunt onorat să particip la astfel de evenimente care păstrează vie memoria jertfei lor, a curajului și a demnității cu care și-au făcut datoria, pentru ca tinerele generații să se bucure de libertate într-un stat puternic și suveran. Nu avem voie să ne uităm niciodată istoria și înaintașii!

Tot astăzi, de Ziua Armatei României, îi omagiem și pe veteranii de război, veritabile modele de devotament, dârzenie și responsabilitate nu doar pentru militari, ci pentru noi toți, întreaga societate.

"Suntem astăzi un aliat activ și apreciat în cadrul NATO și un membru important al UE"

Evoluția țării noastre spre un stat modern și sigur, așa cum este în prezent, este strâns legată de Armata României. Profesionalismul și dăruirea dovedite de militari în teatrele de operații au contribuit la parcursul nostru euroatlantic și european, precum și la întărirea Parteneriatului Strategic solid pe care îl avem cu Statele Unite ale Americii.

Suntem astăzi un aliat activ și apreciat în cadrul NATO și un membru important al Uniunii Europene, care își respectă angajamentele și contribuie la pacea și securitatea internaționale. Participarea exemplară a militarilor români la operații și misiuni în afara teritoriului național sporește relevanța țării noastre în cadrul comunității internaționale.

Datorită Armatei, România își întărește continuu rolul de furnizor de securitate pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Prin efort național conjugat, politic, militar și diplomatic, am consolidat postura de descurajare și apărare a NATO în regiunea Mării Negre și continuăm acest amplu proces în strânsă legătură cu aliații și partenerii noștri.

"Anul 2021 a marcat încheierea misiunii în Afganistan"

Salut implicarea și contribuția Ministerului Apărării Naționale și Armatei României la procesul de adaptare militară a NATO și încurajez menținerea acestui tempo susținut, atât în plan conceptual, cât și în plan operațional.

Anul 2021 a marcat încheierea misiunii în Afganistan, cea mai îndelungată, complexă şi importantă operație militară desfășurată de Armata României în afara teritoriului național, după cel de-al Doilea Război Mondial. Angajamentul României în Afganistan alături de Statele Unite ale Americii, partenerul nostru strategic cel mai important, și aliații săi a confirmat decisiv orientarea euroatlantică a țării noastre.

Am dovedit astfel, încă o dată, că România are nu numai capacitatea de a-și asigura securitatea națională, dar și că este un furnizor de securitate și un aliat de nădejde în cele mai dificile teatre de operații. Acolo unde nu am putut veni cu tehnică militară ultramodernă, soldații și ofițerii noștri au compensat prin dăruire, inteligență strategică și dârzenie. Armata noastră a contribuit astfel constant în ultimii ani la consolidarea credibilității internaționale a României.

