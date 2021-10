Inundații în Sicilia. Două persoane și-au pierdut viața (IMAGINI)

Două persoane au murit în urma inundațiilor din Sicilia, relatează Euronews. Ploile abundente au inundat marți străzile orașului Catania, au blocat mașini și au blocat localnicii în propriile case. Biroul președintelui regional, Nello Musumeci, a confirmat într-un comunicat, marți seară, că „sunt deja două victime” și că o a treia persoană este dispărută.

Cadavrul unui bărbat în vârstă de 67 de ani, care a fost dus de un râu ieșit din matcă, a fost găsit luni într-o livadă de portocali din Sicilia. Salvatorii o caută în continuare pe soția bărbatului. Pompierii spun că mașina cuplului a fost târâtă doi kilometri de torenții ce măsoară doi metri, cauzați de ploile torenţiale.

„Situația din Catania și provincia sa este foarte critică”, a spus Musumeci. Toate afacerile neesențiale au fost închise până joi inclusiv pentru a reduce mobilitatea, deoarece zona rămâne în „stare de alertă pentru vreme rea”.

Avioanele care zboară către aeroporturile siciliene Catania și Palermo au fost deviate către alte aeroporturi, potrivit agenției de presă italiene ANSA. Primarul din Catania, Salvo Pogliese, a închis între timp școlile. Potrivit unui comunicat din biroul său, „în 48 de ore cantitatea de ploaie care cade în medie într-un an întreg, a căzut asupra Cataniei”.

Musumeci a spus în declarația sa că „estul Siciliei se confruntă cu un fenomen despre care ne temem, din păcate, că va fi din ce în ce mai puțin sporadic, cu scenarii tragice menite să se repete”.

„Schimbările climatice, fragilitatea teritoriului nostru și starea de instabilitate, adesea cauzată de intervenția umană, sunt factori care, combinați, pot avea, și vedem într-adevăr acest lucru, efecte mortale”, a adăugat el.

El a subliniat că autoritățile regionale au investit peste 400 de milioane din 2018 pentru a combate instabilitatea hidrogeologică și pentru a consolida infrastructura împotriva riscului de alunecare de teren și eroziune litorală, „dar nu este suficient, nu poate fi suficient pentru un climat care s-a tropicizat rapid”.

„Fără intervenții extraordinare, pe care doar Uniunea Europeană le poate pune în aplicare, și fără decizii curajoase care nu pot fi amânate de G20 și COP26, ne vom trezi periodic numărând pagubele și, Doamne ferește, mai multe victime”, a avertizat el.

