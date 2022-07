Interzis la exmatriculări. Din toamnă, elevii nu vor mai fi excluşi de la ore pentru rezultate slabe sau abateri disciplinare

Documentul subliniază că dreptul la educaţie este de ordin constituţional, aşa că măsura exmatriculării va fi posibilă doar pentru învăţământul postliceal care nu este obligatoriu, potrivit RADOR. Noul regulament mai prevede, printre altele, că profesorul este cel care stabileşte numărul de calificative sau note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu. Numărul va trebui însă să fie cu cel puţin trei mai mare decât cel al orelor alocate săptămânal disciplinei în planul cadru de învăţământ. În viitorul an şcolar, cel care începe în 5 septembrie, fiecare materie va avea o singură medie rezultată din notele acordate pe parcursul anului şcolar. În plus, în unităţi pilot, va putea fi folosit catalogul electronic. Noul regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP 2022) urmează să fie publicat în Monitorul Oficial și va intra în vigoare de la 1 septembrie 2022. În documentul obținut de Edupedu.ro se arată că unitățile pilot pot folosi doar catalogul electronic, fără cel clasic, dar acestă trebuie tipărit și arhivat, obligatoriu, la finalul anului.

Se introduce catalogul electronic

Anul trecut au fost 248 de unități de învățământ din țară alese de minister pentru care au putut trece notele în catalogul electronic. Acest lucru era prevăzut doar prin ordinul de ministru privind implementarea catalogului electronic în școli. Astfel, articolul 106 a suferit o modificare astfel: “Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma: “Calificativul/data”, respectiv “Nota/data” sau în catalogul electronic, în cazul unităților-pilot în care se utilizează acesta, cu obligativitatea tipăririi, înregistrării și arhivării acestuia la sfârșitul anului școlar prin compartimentul secretariat,” potrivit documentului care urmează să fie publicat în Monitorul Oficial. Acum, trecerea notelor în catalogul electronic este reglementat și în ROFUIP 2022, și în continuare, conducerea școlii trebuie să îl tipărească și să îl arhiveze obligatoriu. Proiectul european de realizare a unui catalog electronic, semnat de ministerul educației in 2019, nu a fost lansat în licitație nici până în acest moment. Până la finalul acestui an proiectul ar fi trebuit implementat.

O singură medie anuală pe disciplină

Edupedu.ro a scris în luna mai că elevii vor avea câte o singură medie anuală pe disciplină ce va fi calculată astfel: cel puțin trei note peste numărul de ore pe săptămână. Începând anul școlar 2022-2023, tezele nu mai sunt obligatorii. Acestea erau evaluări scrise semestriale, iar notele erau folosite pentru încheierea mediei pe fiecare semestru. Însă, cu noile modificări aduse structurii anului școlar (5 module de învățare în loc de 2 semestre), notele vor fi puse de profesor în funcție de numărul de ore alocat săptămânal disciplinei. Profesorii vor decide câte note acordă elevului pe an, în funcție de numărul de ore prevăzut în planul cadru. După eliminarea obligativității tezei, media va fi încheiată anual, iar elevii vor primi cu cel puțin trei note mai mult peste numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învățământ, iar media se va încheia anual.

