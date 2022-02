Înșelătorie cu case, în Ilfov. Mai multe persoane, mințite de dezvoltatorul imobiliar. Au pierdut și 100.000 de euro

Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Pexels (Get Lost Mike)

Mai multe persoane care şi-au cumpărat case într-un complex rezidenţial din Ilfov au fost înșelate de dezvoltatorul imobiliar. La finalul construcţiei, acesta le-ar fi spus că imobilele nu le aparţin, chiar dacă au fost semnat contracte la început. Unii oameni au plătit integral sumele pentru aceste locuinţe, iar alții le-au achitat în rate eşalonate. Până în acest moment, patru persoane au fost audiate, după ce au mers şi au deschis dosar penal pe numele bărbatului care le-ar fi înşelat. Acesta, în vârstă de 54 de ani, se află sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Oamenii sunt revoltaţi pentru că au plătit sume importante de bani. Vorbim şi de 100.000 de euro. O persoană a declarat că a dat o primă parte din bani - o sumă de 60.00 de euro -, iar, mai apoi, dezvoltatorul imobiliar i-a spus, după ce a construit jumătate din fundaţie, că nu mai are bani pentru a finaliza construcţia. Sunt şi oameni care au reuşit să îşi termine casele pe banii proprii.

"La data de 15 februarie, colegii mei din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Ilfov au dispus reţinerea pentru 24 de ore pentru un bărbat în vârstă de 54 de ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune sub formă continuată şi, aici, vorbim despre şapte acte materiale. Urmărirea penală este efectuată sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea. Din cercetări, a reieșit faptul că, în perioada iunie 2015 - septembrie 2017, bărbatul respectiv ar fi indus şi menţinut în eroare mai multe persoane, în contextul derulării unor contracte de vânzare-cumpărare a unor terenuri în comuna Balotești, dar şi a unor contracte având ca obiect edificare unor construcţii şi aici mă refer la spaţii de locuit pe aceste terenuri.

După ce ar fi primit sumele de bani de la persoanele vătămate, bărbatul respectiv nu ar fi procedat la transferul dreptului de proprietate şi nici la edificarea construcţiilor asumate prin contractele respective, abandonând lucrările, fie în întregime sau în stadii incipiente, fie executând lucrări parţiale şi neconcordante cu termenele stabilite. Pentru menţinerea în eroare a persoanelor vătămate, bărbatul ar fi oferit accesul la preţuri promoţionale sau bonusuri la achiziţionarea altor terenuri aflate în apropierea celor cumpărate inițial. Prejudiciul a fost estimat la aproximativ la 1.994.000 de lei. Tot pe 15 februarie, persoana reţinută a fost prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, care a dispus faţă de acesta măsură controlului judiciar pentru 60 de zile", a declarat purtătorul de cuvânt la IPJ Ilfov, la Antena 3.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News