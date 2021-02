Înregistrări video: Prințesa Latifa, fiica emirului Dubaiului, susține că este ținută ostatică de tatăl ei

Prinţesa Latifa, care a încercat să evadeze din oraşul-stat de la Golful Persic în 2018, susține că ținută ostatică şi că se teme pentru viaţa sa, în niște înregistrări video difuzate de BBC.

Fiica emirului Dubaiului spune că se află într-o vilă care a fost „transformată în închisoare”. Prințesa Latifa s-a filmat cu telefonul mobil în toaletă pentru că „este singura încăpere cu uşă pe care o pot încuia”.

Totul s-ar întâmpla la ordinele tatălui ei, Mohammed bin Rashid al-Maktoum.

Ea susține, de asemenea, că a fost drogată în timp ce fugea cu barca, apoi dusă în detenție.

Înregistrările video, obținute de la prieteni apropiați ai prințesei, urmau să fie difuzate marți seară, în emisiunea BBC Panorama.

Princess Latifa, missing daughter of Dubai’s ruler, describes being drugged and held "hostage" on her father's orders, in secret footage seen by BBC News#MissingPrincesshttps://t.co/QVUrIURszw