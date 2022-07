David Popovici, medaliat cu aur la 50 m liber, la Campionatul European de înot pentru juniori de la Otopeni - Foto

Înotătorul legitimat la CS Dinamo, intrat în finală cu primul timp, a ajuns la a patra sa medalie la CE 2022 de juniori, după cele două de aur la ştafetă masculin 4x100 m liber şi 200 m liber şi cea de argint la ştafeta mixtă de 4x100 m liber.

Podiumul probei de 50 m liber a fost completat de Jere Hribar din Croaţia, cu 22 sec 55/100, şi de Martin Kartavi din Israel, cu 22 sec 57/100.

6 medalii pentru România la CE de înot - juniori de la Otopeni

Delegaţia României a câştigat până acum şase medalii la CE de înot pentru juniori de la Otopeni: 4 de aur - ştafeta masculină 4x100 m liber (David Popovici, Vlad Stancu, Ştefan Cozma şi Patrick Sebastian Dinu), David Popovici la 200 m liber şi 50 m liber, Vlad Ştefan Stancu la 1.500 m liber şi 2 de argint - ştafeta mixtă de 4x100 m liber (David Popovici, Patrick Sebastian Dinu, Bianca Costea şi Rebecca Aimee Diaconescu), Bianca Costea la 50 m liber.

Campionatele Europene de înot pentru juniori 2022 se desfăşoară la Complexul Olimpic de Nataţie Otopeni în perioada 5-10 iulie. La competiţie participă 494 de sportivi din 42 de ţări. România este reprezentată de 26 de înotători, 14 la masculin şi 12 la feminin.

Dragoş Luscan este omul care îl pregăteşte fizic pe David Popovici pentru marea performanţă, iar într-un interviu s-a declarat uimit de sportiv.

"Am început acum patru ani, în urma unui cantonament. M-am întâlnit cu David, am făcut multe exerciții. Am lucrat cu foarte mulți copii și, dintre ei, iată că David a reușit să meargă mai departe. Ne-am mai întâlnit în diverse ocazii, când a mai avut câte o accidentare, apoi relația a început să se consolideze și să lucrăm într-un mod cât mai profesionist.

După semifinala de la 100 de metri, erau înotători din alte țări care veneau să vorbească cu el, să le explice cum a reușit să înoate atât de bine. Le povestea atât de bine, i-am zis “David, la un moment dat, poți să fii un profesor foarte bun”.

Când l-am cunoscut, avea părul lung, era exotic. David era un copil care era pregătit pentru înot, încă de la început s-a simțit că are o mentalitate pentru performanță. Acesta este punctul lui forte dintotdeauna. Reușește să dea răspunsurile bune, potrivite. Am crescut împreună.

Am niște teste pe care i le-am făcut de-a lungul timpului, probabil le voi prezenta în teza mea de doctorat sau într-o carte. Poți să faci toate antrenamentele, dar dacă nu ești suficient de puternic, dacă n-ai un timp de reacție cât mai bun, să ai o putere cât mai mare când ai întoarcerea, să împingi în picioare", a spus Dragoș Luscan, într-un interviu pentru Pro TV.

"Am făcut încălzirea pe care o facem de obicei, ca și cum n-ar fi reușit nimic"

"David mai are diverse lucruri la care trebuie să lucrăm. A avut probleme cu genunchii, cu spatele. Cu mine face un antrenament, iar la înot face două antrenamente, apoi vine sesiunea de refacere. E un program foarte bine stabilit. Mai merge și la școală, trebuie să dea Bacalaureatul la anul.

Dacă David mai pune masă musculară pe el, va trebui să o care după el. E ca și cum ar înota cu un sac în spate, de 2-3-4 kilograme. Dacă i-am mări fibra musculară, ar fi mai lent. Adică ar trebui să plătească un preț, riscurile ar fi mai mari decât câștigurile potențiale.

După ce a câștigat cursa de 100 de metri... cu două medalii mondiale ai fi plecat într-o vacanță, nu? A doua zi, a zis “Vreau să merg la antrenament. Mă doare tot corpul, dar dacă înot o să-mi treacă”. Am făcut încălzirea pe care o facem de obicei, ca și cum n-ar fi reușit nimic. Tot prin înot a reușit să se relaxeze, atât de mult îi place", a mai spus Dragoș Luscan, citat de Digisport. Vezi articolul inițial aici!

Simona Halep a avut numai cuvinte de laudă pentru noua stea a nataţiei, David Popovici.

„M-am uitat la rezultatele lui, îl felicit din tot sufletul. Este minunat ceea ce face. Îi doresc să fie foarte concentrat pe ce are de făcut de aici înainte, că mai are de făcut. Să primească toată dragostea oamenilor, dar să stea cu picioarele pe pământ. Pentru că poate face minuni. Îi doresc mult succes.

E un băiat deosebit, l-am văzut și în interviuri, și în tot ceea ce face, în tot ce zice, bravo lui.

El este deja un fenomen social, nu trebuie să mai vorbim despre asta la viitor. Este un campion și o minune a înotului la noi. Și cred că o să fie mare de tot. Este deja mare, dar o să fie și mai mare”, a declarat Simona Halep, conform treizecizero.ro.

David Popovici a revenit în România: Nu sunt obișnuit cu atât de multă atenție. Sunt tot eu, natural

"Salut! Trebuie să recunosc, nu sunt obișnuit cu atât de multă lume și atât de multă atenție. Sunt tot eu, natural. Vreau să fac cel mai important lucru, să le mulțumesc celor care au crezut mereu în mine și tuturor românilor care m-au urmărit, în fața ecranelor sau la Budapesta. A fost superb! Multă lume ar vrea să fie în fața mea. Sunt onorat că reprezint țara asta frumoasă și să vă simt alături de mine", a spus David Popovici la revenirea de la Budapesta, acolo unde a câştigat două medalii de aur. Vezi articolul inițial aici!

