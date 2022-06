Dragoş Luscan, preparatorul fizic al lui David Popovici, uimit de înotător: Am făcut încălzirea pe care o facem de obicei, ca și cum n-ar fi reușit nimic

"Am început acum patru ani, în urma unui cantonament. M-am întâlnit cu David, am făcut multe exerciții. Am lucrat cu foarte mulți copii și, dintre ei, iată că David a reușit să meargă mai departe. Ne-am mai întâlnit în diverse ocazii, când a mai avut câte o accidentare, apoi relația a început să se consolideze și să lucrăm într-un mod cât mai profesionist.

După semifinala de la 100 de metri, erau înotători din alte țări care veneau să vorbească cu el, să le explice cum a reușit să înoate atât de bine. Le povestea atât de bine, i-am zis “David, la un moment dat, poți să fii un profesor foarte bun”.

Când l-am cunoscut, avea părul lung, era exotic. David era un copil care era pregătit pentru înot, încă de la început s-a simțit că are o mentalitate pentru performanță. Acesta este punctul lui forte dintotdeauna. Reușește să dea răspunsurile bune, potrivite. Am crescut împreună.

Am niște teste pe care i le-am făcut de-a lungul timpului, probabil le voi prezenta în teza mea de doctorat sau într-o carte. Poți să faci toate antrenamentele, dar dacă nu ești suficient de puternic, dacă n-ai un timp de reacție cât mai bun, să ai o putere cât mai mare când ai întoarcerea, să împingi în picioare", a spus Dragoș Luscan, într-un interviu pentru Pro TV.

"Am făcut încălzirea pe care o facem de obicei, ca și cum n-ar fi reușit nimic"

"David mai are diverse lucruri la care trebuie să lucrăm. A avut probleme cu genunchii, cu spatele. Cu mine face un antrenament, iar la înot face două antrenamente, apoi vine sesiunea de refacere. E un program foarte bine stabilit. Mai merge și la școală, trebuie să dea Bacalaureatul la anul.

Dacă David mai pune masă musculară pe el, va trebui să o care după el. E ca și cum ar înota cu un sac în spate, de 2-3-4 kilograme. Dacă i-am mări fibra musculară, ar fi mai lent. Adică ar trebui să plătească un preț, riscurile ar fi mai mari decât câștigurile potențiale.

După ce a câștigat cursa de 100 de metri... cu două medalii mondiale ai fi plecat într-o vacanță, nu? A doua zi, a zis “Vreau să merg la antrenament. Mă doare tot corpul, dar dacă înot o să-mi treacă”. Am făcut încălzirea pe care o facem de obicei, ca și cum n-ar fi reușit nimic. Tot prin înot a reușit să se relaxeze, atât de mult îi place", a mai spus Dragoș Luscan, citat de Digisport.

Cine este Dragoş Luscan

Luscan, fost handbalist de performanţă, a trebuit să renunţe după două accidentări grave. S-a orientat spre kinetoterapie şi recuperare medicală, şi şi-a început noua carieră la CSA Steaua, la echipa de Polo. El nu era însă plătit, ci beneficia doar de masă şi cazare, conform Fanatik. Asta se întâmpla în 2011.

În 2015, Luscan s-a ocupat de pregătirea fizică a naţionalei de handbal feminin a României, cu Cristina Neagu în rol principal, care a câştigat medalia de Bronz la Mondialele din Danemarca, după 31-32 cu Polonia în finala mică.

După experienţa de la handbal, Luscan a mers să lucreze cu Horia Tecău şi Florin Mergea, iar perechea de tenismeni a cucerit argintul la Olimpiada de la Rio de Janeiro, singura medalie olimpică din istoria tenisului românesc.

În 2016 a început să lucreze cu Simona Halep, sportivă alături de care a stat un an de zile.

VEZI AICI MAI MULTE

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News