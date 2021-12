Înmormântare Victor Socaciu. Marina Almășan: Astăzi ne despărțim de un mare artist. Nu mai are importanță dacă a făcut sau nu greșeli

Victor Socaciu, muzician, compozitor, cântăreţ, chitarist, realizator şi prezentator TV, dar şi politician şi apoi diplomat, s-a stins din viaţă într-un spital din Bucureşti, la vârsta de 68 de ani. El este condus, astăzi, pe ultimul drum. Slujba de înmormântare are loc la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva, din localitatea Cornu de Jos, Prahova.

Fosta sa soție, Marina Almășan, a scris pe Facebook că "astăzi ne despărțim de un mare artist, de o mare conștiință. Și nu mai are nicio importanță dacă a făcut sau nu, ca oricare dintre noi, greșeli în viață, nu mai are importanță nici câte soții a avut, nici care dintre ele l-a iubit mai mult, nici cum a fost ca si politician, nici ce mânca, ce bea și de ce boli suferea, nu are importantă nici câte averi a strâns și nici măcar jihadul pe care-l preconizează presa, pe moștenirea lui."

În schimb, susține Marina Almășan, contează cântecele care rămân în urma lui și "cei trei copii pe care i-a lăsat pe pământ, unul dintre ei având, în plus, nobila misiune de a-i duce mai departe numele."

"În dulapul meu cu amintiri am adunat peste 400 de casete cu emisiunea “Ceaiul de la ora 5”, cea care mi l-a adus în viață pe Victor. Sunt casete VHS, măcinate de trecerea timpului, greu de vizionat... În multe dintre ele respiră Victor Socaciu. Cu timpul, îl voi căuta printre ele și vi-l voi readuce în memorie...

În anul 1994, una dintre edițiile Ceaiului i-a fost dedicată… Pe atunci nu cutezam a visa măcar că invitatul ce mi-a stat alături două ore, într-o transmisie directă din orașul său natal, îmi va dărui iubirea sa, îmi va sta alături mai mult de 16 ani și mi-l va dărui pe prețiosul nostru Victoraș… Decupez din ea, cu emoție și vă redau mai jos unul din momentele muzicale, pe care l-am redescoperit, cu emoție, în această dimineața urâtă de sfârșit de decembrie...", a mai scris Marina Almășan.

Marina Almășan a precizat în încheiere că această postare este felul ei de a-i fi alături fiului său, care-și conduce astăzi tatăl pe ultimul drum.

