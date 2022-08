Indicele ROBOR la 3 luni continuă să crească. A ajuns luni la 8,14% pe an

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat luni la 8,14% pe an, de la 8,12% pe an în şedinţa precedentă, un nivel mai mare fiind înregistrat pe 1 februarie 2010, respectiv 8,15%, conform informaţiilor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an. Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 8,25% pe an, de la 8,23% pe an vineri, iar ROBOR la 12 luni a urcat la 8,35% pe an, de la 8,34% pe an.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 2,65% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul I 2022, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,86%.

În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19/2019 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.

“Datoria publică este cea mai mare nenorocire a României, nu inflația, nu prețurile la gaze, ci datoria publică, care ne costă tot! Înghite și va înghiți absolut tot, inclusiv creșterea economică. Numai pe primele 4 luni, cu rostogolirea dobânzilor, statul a plătit 9 miliarde. Până la sfârșitul anului, doar rostogolirea dobânzilor va costa statul 30 de miliarde! Practic, tot ceea ce faci se va duce acolo!“, a spus Elena Cristian.

“Cineva trebuie să explice de ce ne împrumutăm dublu față de bulgari?! De ce ungurii se împrumută la 2-3%, iar românii la 9-10%?“

“De ce ne împrumutăm la 9-10%? De ce aceste dobânzi sunt undeva secrete? Dacă întrebi la Ministerul de Finanțe, dacă îl întrebi pe ministru, nu vrea să spună la ce dobânzi se împrumută statul român! Acesta este un mare mister, pentru că nu se împrumută ca să își ia casă... Cineva trebuie să explice de ce ne împrumutăm dublu față de bulgari?! De ce ungurii se împrumută la 2-3%, iar românii la 9-10%? De ce ne permitem să plătim niște costuri uriașe pentru o datorie publică pe care noi nu avem cum să o suportăm. Nu suntem vreo economie performantă, cu producție peste așteptări, din care să suportăm toate această rostogolire.“, a zis Elena Cristian.

“Nu vor crește încasările la buget cu noile modificări la Codul Fiscal, din contră!“

“Pe lângă această creștere alarmantă a datoriei publice, 51% din PIB, ceva îngrozitor, foarte mult, nu există măsuri de reducere a inflației, nu există o strategie pe termen lung! Nu cresc încasările la buget, și chiar dacă modifică Codul Fiscal, peste noapte, cum au făcut-o acum, nu vor crește încasările, din contră!“, a subliniat Elena Cristian, în cadrul emisiunii Cheia Zilei, moderată de Niels Schnecker, la România TV.

Ce trebuie să le ceară românii băncilor dacă le cresc ratele

“Cu privire la ROBOR, menționez faptul că Legea dării în plată are un articol foarte clar care spune că, în condițiile în care rata crește cu 50%, băncile sunt obligare să reechilibreze contractele. Prin urmare, oamenii trebuie să meargă la bancă și, fie să facă o notificare să treacă la IRCC, fie să ceară reechilibrarea contractelor pentru că legea se exprimă foarte clar în acest sens. Oamenii trebuie să meargă la bancă, să încerce să discute aceste contracte, să ceară reanalizarea lor deoarece legea permite asta și băncile sunt obligate să o facă.“, a mai spus Elena Cristian.

