Încoronarea Regelui Charles: Copiii Prințului Harry nu au fost invitați. Camilla a cerut pentru nepoții săi roluri oficiale la ceremonie

După cum s-a raportat, Harry și Meghan au fost invitați, deși încă nu au confirmat participarea, dar nu s-a făcut nicio mențiune despre Archie sau Lilibet, care săptămâna trecută și-au asumat noile titluri regale de prinț și prințesă, relatează Telegraph.

Rapoartele sugerează că prințului Harry i s-a transmis că cei doi copii, Archie în vârstă de trei ani și Lilibet în vârstă de un an, vor fi considerați parte a evenimentului doar dacă perechea își confirmă propria prezență.

Săptămâna trecută, un purtător de cuvânt al familiei Sussex a declarat că ”au primit recent corespondență prin e-mail de la biroul Majestății Sale cu privire la încoronare”, adăugând că ”o decizie imediată cu privire la participarea ducelui și ducesei nu va fi dezvăluită de noi în acest moment”.

În acest moment, Prințul Harry și soția sa ”cântăresc invitația”, având în vedere ”implicațiile personale” ale participării la eveniment, după ce li s-a cerut, la ordinul Regelui Charles, să părăsească Frogmore Cottage, casa lor din Regatul Unit.

