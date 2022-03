Incendiile de la Cernobîl. Ministerul Mediului: ”Teritoriul României nu va fi afectat”

O serie de incendii din zona Cernobîl au ridicat îngrijorări în țara noastră în privința siguranței pe care o prezintă mediul în urma unor astfel de evenimente.

”În urma apariției unei materiale de presă privind incendiile din regiunea Cernobîl, pentru corecta informare a opiniei publice, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrația Națională de Meteorologie, face următoarele precizări:

Autoritățile române monitorizează împreună cu cele europene evoluția efectelor produse de incendiile din pădurile din apropierea zonei Cernobîl.



Ca urmare a evaluărilor specialiștilor europeni, circulația aerului indică faptul că teritoriul României nu va fi afectat.



Totodată, Centrul de Cercetări Comune (JRC) al Comisiei Europene - Monitorizarea Radioactivității de Mediu, care urmărește permanent indicatorii la nivel european a confirmat, in aceasta seara, ca valorile de radioactivitate rămân in limite normale la nivelul întregului teritoriu european, inclusiv in Ucraina.



Specialiștii Administrația Națională de Meteorologie și cei ai Agenției Naționale pentru Protecția Mediului monitorizează permanent evoluțiile si vor prezenta rezultatele evaluarilor realizate la nivel european”, a transmis Ministerul Mediului într-un comunicat.

Incendiile în zona Cernobîl au fost stinse

Conform autorităților ucrainene, incendiile din zona Cernobîl au fost stinse, iar prognoza meteo din următoarele zile este favorabilă, fără riscul reaprinderii lor.

”Cea mai mare parte a incendiilor din zona de excludere a Cernobîlului a fost localizată sau eliminată. Incendiile rămase sunt controlate de angajaţii serviciilor pentru situații de urgență”, relatează RBC-Ucraina.

”În ultimele două săptămâni au fost înregistrate peste 30 de incendii. În ultima săptămână au mai fost înregistrate alte cinci incendii. Până în momentul de faţă, majoritatea acestor incendii au fost localizate. Mai există zone mici unde arderea continuă”, a precizat ministrul protecției mediului și resurselor naturale, Ruslan Streleţ, conform radiocluj.ro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News